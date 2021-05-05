Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Проиграли только топ-3 УПЛ, но Днепр-1 где-то рядом»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение 0:1 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Зари».

«Грустный период после матча, но поздравляю «Зарю». Был тактически интересный матч. У нас были 3-4-3, три центральных защитника. Возможно, дня них была неожиданность, мы первый раз так играли против ромба. У нас все выходило, перекрывали их зоны. Мало было моментов и все решило удаление, которое разрушило схемы. Все решил пенальти, сами облегчили им задачу. Игнатенко своими неоправданными действиями поменял ход матчу в пользу «Зари».

«Проиграли во втором круге «Динамо», «Шахтеру» и «Заре». Значит, они где-то впереди, но все решали мелочи, детали. Мы где-то рядом находимся», - считает Йовичевич.