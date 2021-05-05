Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Проиграли только топ-3 УПЛ, но Днепр-1 где-то рядом»

Наставник считает, что его команда не сильно уступает грандам

  • 05.05.2021 22:45
  • 407 просмотров
  • 3 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Проиграли только топ-3 УПЛ, но Днепр-1 где-то рядом»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение 0:1 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Зари».

«Грустный период после матча, но поздравляю «Зарю». Был тактически интересный матч. У нас были 3-4-3, три центральных защитника. Возможно, дня них была неожиданность, мы первый раз так играли против ромба. У нас все выходило, перекрывали их зоны. Мало было моментов и все решило удаление, которое разрушило схемы. Все решил пенальти, сами облегчили им задачу. Игнатенко своими неоправданными действиями поменял ход матчу в пользу «Зари».

«Проиграли во втором круге «Динамо», «Шахтеру» и «Заре». Значит, они где-то впереди, но все решали мелочи, детали. Мы где-то рядом находимся», - считает Йовичевич.

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 23:03
    0
    Ну хорошо хоть знает своё место. Вот только 1925 может и не выйти в УПЛ для нового дерби. Глядишь, и Агроблизнец выползет, если опять не передумают.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.05.2021 23:02
    0
    Aleks04, 05.05.2021 22:57
    Хорошо сыграли, где-то даже превосходили соперника до удаления, но стоит признать, что Динамо, Шахтёр и Заря — это совсем другой уровень.
    Ничего, может к следующему сезону купят Мазуха, Матеуса и Стринича. Заиграют лучше.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.05.2021 22:57
    0
    Хорошо сыграли, где-то даже превосходили соперника до удаления, но стоит признать, что Динамо, Шахтёр и Заря — это совсем другой уровень.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 23:03
    0
    Ну хорошо хоть знает своё место. Вот только 1925 может и не выйти в УПЛ для нового дерби. Глядишь, и Агроблизнец выползет, если опять не передумают.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 05.05.2021 23:02
    0
    Aleks04, 05.05.2021 22:57
    Хорошо сыграли, где-то даже превосходили соперника до удаления, но стоит признать, что Динамо, Шахтёр и Заря — это совсем другой уровень.
    Ничего, может к следующему сезону купят Мазуха, Матеуса и Стринича. Заиграют лучше.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 05.05.2021 22:57
    0
    Хорошо сыграли, где-то даже превосходили соперника до удаления, но стоит признать, что Динамо, Шахтёр и Заря — это совсем другой уровень.
    Ссылка
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