Виктор СКРИПНИК: «Заря подходит к лидерам УПЛ, но затем оступается»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу 1:0 над «Днепром-1» и гарантированный финиш в топ-3 УПЛ.
«Играли не против кого-то, а против хорошей команды, которая прибавила во втором круге. Приятно выигрывать в таких матчах. Игра была до ошибки. Понимали, что устраивает и ничья, но играя на ничью ты проигрываешь. Рады, что совпало с днем рождения клуба, 98 лет команде».
«Осталась еще последняя игра в финале, вишенка на торте. Начали чемпионат с двух поражений, но за тур до конца сейчас решили свою задачу. Мне кажется, два сезона подряд очень стабильно играет «Заря». Где-то подходим к лидерам, но потом оступаемся. Держим свою планку и заслуженно финишируем в топ-3».
«Еще есть финал Кубка Украины, нужно держаться в тонусе», - сказал Скрипник.
Источник — ПроФутбол
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