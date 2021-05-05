Виктор СКРИПНИК: «Заря подходит к лидерам УПЛ, но затем оступается»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу 1:0 над «Днепром-1» и гарантированный финиш в топ-3 УПЛ.

«Играли не против кого-то, а против хорошей команды, которая прибавила во втором круге. Приятно выигрывать в таких матчах. Игра была до ошибки. Понимали, что устраивает и ничья, но играя на ничью ты проигрываешь. Рады, что совпало с днем рождения клуба, 98 лет команде».

«Осталась еще последняя игра в финале, вишенка на торте. Начали чемпионат с двух поражений, но за тур до конца сейчас решили свою задачу. Мне кажется, два сезона подряд очень стабильно играет «Заря». Где-то подходим к лидерам, но потом оступаемся. Держим свою планку и заслуженно финишируем в топ-3».

«Еще есть финал Кубка Украины, нужно держаться в тонусе», - сказал Скрипник.