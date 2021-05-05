Виктор СКРИПНИК: «Заря подходит к лидерам УПЛ, но затем оступается»

Наставник прокомментировал финиш в топ-3 УПЛ

  • 05.05.2021 22:22
  • 820 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор СКРИПНИК: «Заря подходит к лидерам УПЛ, но затем оступается»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу 1:0 над «Днепром-1» и гарантированный финиш в топ-3 УПЛ.

«Играли не против кого-то, а против хорошей команды, которая прибавила во втором круге. Приятно выигрывать в таких матчах. Игра была до ошибки. Понимали, что устраивает и ничья, но играя на ничью ты проигрываешь. Рады, что совпало с днем рождения клуба, 98 лет команде».

«Осталась еще последняя игра в финале, вишенка на торте. Начали чемпионат с двух поражений, но за тур до конца сейчас решили свою задачу. Мне кажется, два сезона подряд очень стабильно играет «Заря». Где-то подходим к лидерам, но потом оступаемся. Держим свою планку и заслуженно финишируем в топ-3».

«Еще есть финал Кубка Украины, нужно держаться в тонусе», - сказал Скрипник.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ПроФутбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sentinel
      Sentinel, 05.05.2021 22:33
    +1
    Летом нужно усиливаться. Объективно все линии недоукомплектованы, еще и прощаться придется с некоторыми. На что-то большее в Украине и тем более в Европе рассчитывать не приходится.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 05.05.2021 22:33
    +1
    Летом нужно усиливаться. Объективно все линии недоукомплектованы, еще и прощаться придется с некоторыми. На что-то большее в Украине и тем более в Европе рассчитывать не приходится.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности