Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ничья на выезде - позитивный результат для Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий по итогам ничьи 0:0 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Мариуполя».
«Это позитивный результат. На выезде сыграли вничью на новом поле. Молодцы, что хозяева сделали такое поле, но это сложное поле сейчас, к нему нужно было привыкать. Соперник был мотивирован, что было видно по борьбе и карточкам. Нам было сложно концентрироваться, так как уже чемпионы. Плохо начали матч, были расслабленными».
«Удаление де Пены? Во-первых, вторая желтая было слишком просто показана. Во-вторых, не было VAR, а там был момент у ворот соперника, когда, скорее всего, пенальти».
«Сперва ударили по де Пене, потом по мячу», - считает Луческу.
Источник — ПроФутбол
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