Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ничья на выезде - позитивный результат для Динамо»

Наставник согласен, что команда была расслабленной

  • 05.05.2021 21:45
  • 1962 просмотра
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Ничья на выезде - позитивный результат для Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу дал комментарий по итогам ничьи 0:0 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Мариуполя».

«Это позитивный результат. На выезде сыграли вничью на новом поле. Молодцы, что хозяева сделали такое поле, но это сложное поле сейчас, к нему нужно было привыкать. Соперник был мотивирован, что было видно по борьбе и карточкам. Нам было сложно концентрироваться, так как уже чемпионы. Плохо начали матч, были расслабленными».

«Удаление де Пены? Во-первых, вторая желтая было слишком просто показана. Во-вторых, не было VAR, а там был момент у ворот соперника, когда, скорее всего, пенальти».

«Сперва ударили по де Пене, потом по мячу», - считает Луческу.

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Источник — ПроФутбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 05.05.2021 22:38
    -2
    Та да, тупо продажний чемпіонат. Нижня частина ліги в останніх турах топче лідерів...
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