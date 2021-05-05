Юрий МАКСИМОВ: «Ничья мало что дает Ворскле. Остался последний тур»

Полтавчане еще рассчитывают выйти в еврокубки

  • 05.05.2021 21:30
  • 566 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Ничья мало что дает Ворскле. Остался последний тур»
© vorskla.com.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью 1:1 в матче предпоследнего тура УПЛ против «Десны».

«Матч был интересным, один из лучших для нас. Старались забить, но не удалось победить. Понимали, что ничья нам мало что дает. Будем бороться до конца, остался еще один тур».

«Пропустили со стандарта? Да, мы разбирали, говорили, но мастерства не хватило где-то. Я считаю, что игра была хорошей, интересной».

«Алиюн? Пока дали ему отдохнуть. Ему и Луизао дали отдохнуть. А там посмотрим», - сказал Максимов.

Обе команды набрали по 38 очков и продолжают борьбу за зону еврокубков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 21:41
    0
    Вы все так рветесь в еврокубки, чтоб вы так играли в них, как боретесь за них. А то как всегда начинается безвольное отбывание номера
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 21:41
    0
    Вы все так рветесь в еврокубки, чтоб вы так играли в них, как боретесь за них. А то как всегда начинается безвольное отбывание номера
    Ссылка
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