Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити еще ничего не выиграл»

Украинец Александр Зинченко был одним из лучших в составе «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и помог команде выйти в финал.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Эмоции не передать словами. К сожалению, не смог ощутить ту атмосферу в раздевалке после игры, поскольку меня сразу забрали на допинг-контроль. А когда я вернулся, то уже никого не было в раздевалке.

Конечно, сегодня мы еще можем порадоваться, но по сути мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит невероятно сложный финал в конце месяца.

Но до этого у нас еще есть незаконченные дела в АПЛ. Поэтому непосредственно готовимся к игре против «Челси». Сегодня будем смотреть нашего потенциального финалиста», – сказал Зинченко в эфире Футбол News.