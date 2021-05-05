Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити еще ничего не выиграл»

Украинец поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 23:08
  • 1777 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити еще ничего не выиграл»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Александр Зинченко был одним из лучших в составе «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и помог команде выйти в финал.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Эмоции не передать словами. К сожалению, не смог ощутить ту атмосферу в раздевалке после игры, поскольку меня сразу забрали на допинг-контроль. А когда я вернулся, то уже никого не было в раздевалке.

Конечно, сегодня мы еще можем порадоваться, но по сути мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит невероятно сложный финал в конце месяца.

Но до этого у нас еще есть незаконченные дела в АПЛ. Поэтому непосредственно готовимся к игре против «Челси». Сегодня будем смотреть нашего потенциального финалиста», – сказал Зинченко в эфире Футбол News.

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Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 05.05.2021 23:58
    0
    Ольгинская шавка отработала свои 10 рублей
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.05.2021 23:58
    0
    Дмитрий Борщёв, 05.05.2021 23:28
    Слава великому гравцю Олександру Зінченку, який граючи за російську Уфу у 2015-2016 роках, сплачував податки в бюджет агресора, частина якого йшла на підтримку ЛДНР.
    Так у нас керівники ДК (ОПЗЖ) і ШД (Риги) - це ж вата калібрована, камуфльована. Всі про це знають, і роблять вигляд, що не помічають.
    -
    Головне вишиванку одягнути та крикнути "Слава Україні" або гімн проспівати. Або як Шева роками обіцяти вивчити українську мову в свої 44 роки, а потім спілкуватись на прес-конференціях російською, англійською, італійською, але не українською.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 05.05.2021 23:28
    -5
    Слава великому гравцю Олександру Зінченку, який граючи за російську Уфу у 2015-2016 роках, сплачував податки в бюджет агресора, частина якого йшла на підтримку ЛДНР.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 05.05.2021 23:58
    0
    Ольгинская шавка отработала свои 10 рублей
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.05.2021 23:58
    0
    Дмитрий Борщёв, 05.05.2021 23:28
    Слава великому гравцю Олександру Зінченку, який граючи за російську Уфу у 2015-2016 роках, сплачував податки в бюджет агресора, частина якого йшла на підтримку ЛДНР.
    Так у нас керівники ДК (ОПЗЖ) і ШД (Риги) - це ж вата калібрована, камуфльована. Всі про це знають, і роблять вигляд, що не помічають.
    -
    Головне вишиванку одягнути та крикнути "Слава Україні" або гімн проспівати. Або як Шева роками обіцяти вивчити українську мову в свої 44 роки, а потім спілкуватись на прес-конференціях російською, англійською, італійською, але не українською.
    Ссылка
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