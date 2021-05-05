Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити еще ничего не выиграл»

Украинец Александр Зинченко был одним из лучших в составе «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и помог команде выйти в финал.
«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Эмоции не передать словами. К сожалению, не смог ощутить ту атмосферу в раздевалке после игры, поскольку меня сразу забрали на допинг-контроль. А когда я вернулся, то уже никого не было в раздевалке.
Конечно, сегодня мы еще можем порадоваться, но по сути мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит невероятно сложный финал в конце месяца.
Но до этого у нас еще есть незаконченные дела в АПЛ. Поэтому непосредственно готовимся к игре против «Челси». Сегодня будем смотреть нашего потенциального финалиста», – сказал Зинченко в эфире Футбол News.
Источник — Трибуна
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Головне вишиванку одягнути та крикнути "Слава Україні" або гімн проспівати. Або як Шева роками обіцяти вивчити українську мову в свої 44 роки, а потім спілкуватись на прес-конференціях російською, англійською, італійською, але не українською.
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