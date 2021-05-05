Ринат АХМЕТОВ: «Надеюсь, вернемся в Донецк. И первый матч Шахтер - Динамо»

Президент клуба мечтает когда-нибудь вернуться в оккупированный нынче Донецк

  • 05.05.2021 20:11
  • 8141 просмотр
  • 114 комментариев
Ринат АХМЕТОВ: «Надеюсь, вернемся в Донецк. И первый матч Шахтер - Динамо»
© shakhtar.com

«Шахтер» к 85-летию клуба презентует фильм «Донецк и его команда». Впечатлениями поделился президент клуба Ринат Ахметов.

«Фильм очень хороший. И название очень хорошее. То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные».

«Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на «Донбасс Арене». Допустим, первая игра – «Шахтер» – «Динамо» (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов», - сказал Ахметов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(34 голоса)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 05.05.2021 21:38
    0
    руслан халитов, 05.05.2021 21:17
    У западенцев менталитет еб.ану.тый. А на донбасе нормальные люди как и вднепр области. Надо было гнать из украины сраной метлой западенцев. Тогда и мир бы был. И донбас арена целая
    Чувак, ти спецом таку ахинею тут прописуєш, чи окрім кацЯпських аулов ні де в Людських Регіонах не був. Та Західний регіон, а точніше Правобережжя, і Врятувало Україну від цієї козлячої прокази. Подивись на Білорусь -(правильно Литовське Князівство, корте називалось до 1797-го, допоки автро-німка, фейкова ру3ьке Катерина, не приказала переформотувати назви)-, котру окозлятили кінець-початок 50-60-хх. Спитай у свого діда, якщо він в курсі, як "почували" себе лаптеногі, за часів совка, конкретно в містах Каунас, Львів, Луцьк, Цхалтубо, Кутаїсі... В таких містах кожен кац навіть боявся пікнути щось на козлячем. Зате Схід і Південь України ці свинособаки встигли під себе підібрати...
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 21:38
    +1
    руслан халитов, 05.05.2021 21:17
    У западенцев менталитет еб.ану.тый. А на донбасе нормальные люди как и вднепр области. Надо было гнать из украины сраной метлой западенцев. Тогда и мир бы был. И донбас арена целая
    Спутник тебе в сраку для лечения от головной усталости и и витаминку боярышника для успокоения и татуху на лоб "все мое" и короладского жука на обед и ужин
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:38
    +1
    zelia73, 05.05.2021 21:31
    Мы с тобой едины,я тоже каждый день молюсь на него
    Вы кстати не обращайте что вас другие минусуют. Для них Бандера Степан и Шухевич как красная тряпка для быка. Так как люди болеющие за клубы где президенты или близкие родственники сепары - как могут поддерживать ОУН и прочие Украинские движения. Они внутри тоже сепары-только тут пишут что патриоты, а так за 5 миллионов долларов отказались бы от Украины до рассвета еще б. Так что их сущность понятна и очевидна. Они понесут заслуженное наказание - когда наступит день Суда, тогда они дадут отчет перед народом Украины. А пока мы разрешаем им сотрясать воздух.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.05.2021 21:37
    -1
    J0e777, 05.05.2021 21:35
    А ты сколько уже в дурдоме лежишь?Я вот четвертый год,и тоже очень люблю Бандеру и Шухевича.
    Enjoy(ак228), твои фейковые аккаунты делают тебя ещё смешнее. Почему ты перестал ставить тупого Федьку Двинятина на аватарку?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.05.2021 21:35
    -3
    vitalikss86, 05.05.2021 21:28
    Как по мне они Одинаковые, тут бы ни сказал что кто-то больший кто-то меньший...кто то в 2014 году просто не принял сторону Украины и на стал бороться за Украинский Донбасс, теперь возможно сожалеет....а Гриша в ОПЗЖ то понятно...Игорь правда должное скажу сразу - сказал что воюем с Россией-за что почет (но слишком близко держит своего брата возле себя-за что минус). Я думаю Всевышний гордился бы тобой - если б ты не разделял кто больше, а кто меньше сепаратист, перешел бы на сторону Украины - на сторону народа - и был бы против них (и Суркисов и Ахметова) и в целом, и в спорте (против клубов) в частности! Болел бы к примеру....за Металлист или Днепр-1 или Ворсклу или ну вобщем сам решай не буду навязывать..
    А ты сколько уже в дурдоме лежишь?Я вот четвертый год,и тоже очень люблю Бандеру и Шухевича.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 21:35
    +1
    J0e777, 05.05.2021 21:32
    IT-шников вашей компании не смущает, что какой-то персонаж сутками строчит что-то на русской раскладке за границу?

    IT г-Ник его компании МаксЫм 777с сейчас в углу пьяный храпит
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 21:34
    0
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 21:23
    Я уже говорил что с одной стороны виноват Путин (а не Ахмет) что напал на нас. А с второй стороны - верховный главнокомандующий ятурчинов, что ни фига не делал
    По твоей дебильной логике Ахметов виновник. На него напали, а он не смог защитить свой родной край. Почему Турчинов должен был ехать умирать за какого-то дегенерата, который кричал Роисся приди???
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.05.2021 21:32
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 21:30
    Есть время на работе. Я в офисе работаю. А ты знаешь что у офисных работников время хватает
    IT-шников вашей компании не смущает, что какой-то персонаж сутками строчит что-то на русской раскладке за границу?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 05.05.2021 21:31
    0
    RomanEnakievo, 05.05.2021 21:27
    Я с Енакиево,ну очень люблю Степана Бандеру и молюсь на его перед сном
    Мы с тобой едины,я тоже каждый день молюсь на него
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:31
    -1
    RomanEnakievo, 05.05.2021 21:27
    Я с Енакиево,ну очень люблю Степана Бандеру и молюсь на его перед сном
    Правильно делаешь. Я думаю Всевышний услышал твои молитвы и если они искренние - то гордится тобой. Бог я знаю точно за Украину и против сепаратистов (против Ахметовых, Суркисов и т.п. - в дальнейшем если их вина будет доказана Всевышним - и их вина есть действительно - то я им не завидую, когда они предстанут на том свете).
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 21:30
    -1
    J0e777, 05.05.2021 21:29
    Ак228, твои фейковые аккаунты очень палевные. Только такие же тупые как ты, этого не видят. Хорошо, что таких людей единицы)
    Хорошо что ты тупой идиот
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.05.2021 21:30
    -2
    J0e777, 05.05.2021 21:27
    Как ты живёшь, безработный, в Британии? Ты же сутками на этом сайте сидишь
    Есть время на работе. Я в офисе работаю. А ты знаешь что у офисных работников время хватает
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 21:29
    -2
    J0e777, 05.05.2021 21:27
    Как ты живёшь, безработный, в Британии? Ты же сутками на этом сайте сидишь
    Шпрот, зачем ты с аккаунта на аккаунт прыгаешь!?
    Ты больной даун!?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.05.2021 21:29
    0
    RomanEnakievo, 05.05.2021 21:27
    Я с Енакиево,ну очень люблю Степана Бандеру и молюсь на его перед сном
    Ак228, твои фейковые аккаунты очень палевные. Только такие же тупые как ты, этого не видят. Хорошо, что таких людей единицы)
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 05.05.2021 21:28
    -1
    RomanEnakievo, 05.05.2021 21:27
    Я с Енакиево,ну очень люблю Степана Бандеру и молюсь на его перед сном
    Краще плану покури
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 05.05.2021 21:28
    -2
    J0e777, 05.05.2021 21:24
    Суркисы больше сепары даже чем Ринат
    Как по мне они Одинаковые, тут бы ни сказал что кто-то больший кто-то меньший...кто то в 2014 году просто не принял сторону Украины и на стал бороться за Украинский Донбасс, теперь возможно сожалеет....а Гриша в ОПЗЖ то понятно...Игорь правда должное скажу сразу - сказал что воюем с Россией-за что почет (но слишком близко держит своего брата возле себя-за что минус). Я думаю Всевышний гордился бы тобой - если б ты не разделял кто больше, а кто меньше сепаратист, перешел бы на сторону Украины - на сторону народа - и был бы против них (и Суркисов и Ахметова) и в целом, и в спорте (против клубов) в частности! Болел бы к примеру....за Металлист или Днепр-1 или Ворсклу или ну вобщем сам решай не буду навязывать..
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.05.2021 21:28
    -3
    Kapitan Vrungel, 05.05.2021 21:23
    Невозможно защитить людей от епанутости в их головах - это может сделать только суровая реальность, и то далеко не со всеми. Именно это сейчас и происходит.
    От "русского мира" в башке никакой Турчинов не вылечит.
    Можно вылечить было и епанутость в головах донецких эсли бы проводила наша власть там на Донбассе политику украинизации а не русификации. Это невозможно было при Кучме. Но это должен был начинать Ющенко,
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 05.05.2021 21:28
    -1
    Прийдеться Суркісам емігрувати в Лугандонію
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 05.05.2021 21:27
    0
    Я с Енакиево,ну очень люблю Степана Бандеру и молюсь на его перед сном
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.05.2021 21:27
    0
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 21:25
    Я поклоняюсь британской Королеве уже. Но Украина в моем сердце навсегда
    Как ты живёшь, безработный, в Британии? Ты же сутками на этом сайте сидишь
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 05.05.2021 20:13
    +23
    И это говорит человек который лично слил Донецк и рассказывает про любовь к городу.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 20:17
    +15
    Если б Ахметов подумал в самом зародыше чем все это закончится, то уверен что его власти на Донбассе хватило погасить этот движ боевиков, А сейчас когда у нас война с Парашей кто его знает когда и чем все это закончится. Будем надеяться на лучшее
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.05.2021 20:15
    +12
    "і повітря там найчистіше"
    Щось Ахмет жене. Террікони з усіх боків і між районами..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.05.2021 21:03
    +8
    ВадимКиев, 05.05.2021 20:42
    Ринат Ахметов это человечище....гордость Украины....
    Единственное что хорошего сделал Ахметов за свою жизнь это то, что взорвал Алека Грека (Брагина) на стадионе "Шахтер" в Донецке. За все остальные свои деяния он должен получить пожизненное.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 20:16
    +8
    BekXan, 05.05.2021 20:13
    И это говорит человек который лично слил Донецк и рассказывает про любовь к городу.
    Прогудел...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 21:19
    +7
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 21:14
    100% Турчинов - виновник номер1
    Украина сама виновата , в том что пи^рашка на неё напала ?
    А некоторые из ее граждан оказались слабоумными манкуртами ?
    Тебе там поплохело ?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.05.2021 20:56
    +7
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 20:52
    Да не было там и близко такой же ситуации как на Донбассе. У России были в основном планы на Донбасс. Днепропетровщина - второстепенное, авось получиться. Туда большие силы не были направлены
    Да силы везде были направлены по единому сценарию и в Одессу и в Харьков и в Донецк. Просто местные царьки в Одессе и Харькове оказались умнее донецкого царька. Вот и вся история.
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 05.05.2021 20:22
    +7
    я лично тоже очень надеюсь что рыжая собака вернется в Донецк ! в качестве груза 200 в любой из терриконов !
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 20:20
    +7
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 20:19
    А как он должен был защищать его по-твоему? Против огромной России одному бизнесмену воевать? Один в поле не воин
    Беня свой регион отстоял, а "бизнесмен", взорвавший Брагина гудел в гудок
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 20:47
    +6
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 20:42
    Это правда. Почитай на сайте украинская правда. Прозрееш. Разница была колоссальная между регионом Бени и Донбассом. Сравнение неуместно
    Может мне сразу Денисова ещё почитать?
    Если бы ахметов не заигрывал в сепаратистами , никакого бы ДынРы не было мы помине
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 20:14
    +6
    ага, в гудок треба більше дути... тоді точно повернетесь...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 20:11
    +6
    Искренне надеюсь , что поскорее
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.05.2021 21:22
    +5
    руслан халитов, 05.05.2021 21:18
    Турчинов хуже путлера .Он обворовал украинцев. А не путлер.
    Янукович не обворовал украинцев? Или про своих, донецких, плохо говорить нельзя?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.05.2021 21:21
    +5
    Ахметов - это один из тех людей, которые никогда не признают войну Украины и россии
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.05.2021 21:21
    +5
    На самом деле путина никто не звал-он сам пришёл вместе с ордой
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 05.05.2021 21:08
    +5
    Просто какой-то благостный бред, не имеющий ничего общего с реальностью
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 05.05.2021 21:04
    +5
    SandroKing, 05.05.2021 20:58
    Больной что-ли? Я говорю о донецких майдановцах. Дмитрий Чернявский например. Его убили подонки которых собирали на предприятиях Ахметова и по приказу Ахметова.
    Неужели ты не понял с кем ты споришь? Это ЗакарпатПРОФАН! Он не только в футболе ничего не смыслит, но и в политике полный Профан! Уважай себя и не теряй время на разговоры с этой бестолочью!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 05.05.2021 21:04
    +5
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 20:52
    Да не было там и близко такой же ситуации как на Донбассе. У России были в основном планы на Донбасс. Днепропетровщина - второстепенное, авось получиться. Туда большие силы не были направлены
    Закарпат, не пиши дурко-плітки, якщо не знаєш, або дізнаєшся не з тих джерел. І якщо пишеш якесь росІся, то завжди пиши з маленької літери, т.я. це історичний тотальний фантом, без нації, своєї правильної території і хрюко-органа, який збирався і хапався будь з чого і де можна схопити. Я про це мільярд раз ПИСАВ.
    Заліській каликовій мерзоті Донбас непотрібен був, так окрім шахт, немає ніякого стратег об'єкта. Клутіну, як цю сволоту назвав Байден потрібні були Харків і Одеса з Херсоном. А так як клутін відS0Sав на Слобожанщині і Бессарабії, той ухопився за Юзівку з Луганськом, щоб хоч щось мати на кшталт придністров'я і Абхазії з Осетією.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.05.2021 20:58
    +5
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 20:54
    Майдановцев убили пару российских снайперов, а не донецкие найманці
    Больной что-ли? Я говорю о донецких майдановцах. Дмитрий Чернявский например. Его убили подонки которых собирали на предприятиях Ахметова и по приказу Ахметова.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 05.05.2021 20:18
    +5
    рыжая бандитская сепарская ху7та с именными "скорыми"
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