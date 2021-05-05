Ринат АХМЕТОВ: «Надеюсь, вернемся в Донецк. И первый матч Шахтер - Динамо»

«Шахтер» к 85-летию клуба презентует фильм «Донецк и его команда». Впечатлениями поделился президент клуба Ринат Ахметов.
«Фильм очень хороший. И название очень хорошее. То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные».
«Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир и мы будем играть на «Донбасс Арене». Допустим, первая игра – «Шахтер» – «Динамо» (Киев). Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов», - сказал Ахметов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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IT г-Ник его компании МаксЫм 777с сейчас в углу пьяный храпит
Ты больной даун!?
От "русского мира" в башке никакой Турчинов не вылечит.
Щось Ахмет жене. Террікони з усіх боків і між районами..
А некоторые из ее граждан оказались слабоумными манкуртами ?
Тебе там поплохело ?
Если бы ахметов не заигрывал в сепаратистами , никакого бы ДынРы не было мы помине
Заліській каликовій мерзоті Донбас непотрібен був, так окрім шахт, немає ніякого стратег об'єкта. Клутіну, як цю сволоту назвав Байден потрібні були Харків і Одеса з Херсоном. А так як клутін відS0Sав на Слобожанщині і Бессарабії, той ухопився за Юзівку з Луганськом, щоб хоч щось мати на кшталт придністров'я і Абхазії з Осетією.
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