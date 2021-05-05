КОСТАКУРТА: «Де Дзерби в Шахтере - опыт, от которого не нужно отказываться»

Легендарный экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта поделился своим мнением по поводу возможного перехода главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в «Шахтер»:
«Де Дзерби в «Шахтере» – думаю, это опыт, который нужно принимать, а не отказываться. «Шахтер» заставляет вас хорошо работать, расти, дает возможность сравнивать себя с топ-клубами.
Для него это был бы хороший шаг, чтобы вернуться через несколько лет в Серию А и заменить одного из топ-тренеров».
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Источник — Sky Sport Italia
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