Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер в этом сезоне проиграл титул УПЛ - это плохо»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов доволен отдельными матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона, однако не рад, что команда упустила титул УПЛ.

«После первого тайма матча с «Реалом» мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с «Реалом», мы не проиграли «Интеру» и вышли из самой сложной группы. Это было здорово».

«Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи», - сказал Ахметов.