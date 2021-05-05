Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер в этом сезоне проиграл титул УПЛ - это плохо»

Президент клуба высказался о выступлениях в Лиге чемпионов и УПЛ

  • 05.05.2021 19:09
  • 2697 просмотров
  • 28 комментариев
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Ринат АХМЕТОВ: «Шахтер в этом сезоне проиграл титул УПЛ - это плохо»
© twitter.com/fcshakhtar

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов доволен отдельными матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона, однако не рад, что команда упустила титул УПЛ.

«После первого тайма матча с «Реалом» мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с «Реалом», мы не проиграли «Интеру» и вышли из самой сложной группы. Это было здорово».

«Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи», - сказал Ахметов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(24 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:49
    -1
    Alexander Киев, 05.05.2021 19:40
    А смысл вспоминать? Если даже с общим счетом 10-0, Шахтер меньше в группе пропустил чем ДНО киевское и даже больше забил, чем то же ДНО киевское. Я уже молчу о том, что Реал всё еще имеет шансы выйти в финал ЛЧ. А где Барса, Юве? - вот так вот
    А где Гладбах, которому вы продули 0:10?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 19:46
    0
    SportsMan, 05.05.2021 19:45
    а ты шахтерский
    Поц мэн, беги дальше в право.. если нет ничего по сути
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.05.2021 19:46
    -2
    VAD, 05.05.2021 19:44
    В чем разница между усредненными болелами Динамо и кротов? У болел Динамо всегда будет свое мнение и достоинство, иесли надо они будут и владельца песочить вдоль и впоперек. Болелы кротов же смотрят в рот бандюгану и молятся на него за кусок зрелища который тешит их самолюбие, пока этот же бандюган другой рукой шарит у них по карманам
    " усредненными болелами Динамо и кротов " - дальше нет смысла читать, бери за щеку у Сурка дальше, уровень
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:45
    0
    ENJOY, 05.05.2021 19:38
    Убийца брагина... а есть обвинительный приговор суда!?
    Аааа... ты ж динамовский птzдабол
    а ты шахтерский
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:45
    0
    ENJOY, 05.05.2021 19:38
    Убийца брагина... а есть обвинительный приговор суда!?
    Аааа... ты ж динамовский птzдабол
    а ты шахтерский
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:45
    0
    Maks_7777., 05.05.2021 19:35
    Так шубы доказаны и опозорило дреснявое дынамо всю страну Фу мля шубное дынамо
    Если доказаны, тогда Брагин тоже доказан
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 19:44
    0
    В чем разница между усредненными болелами Динамо и кротов? У болел Динамо всегда будет свое мнение и достоинство, иесли надо они будут и владельца песочить вдоль и впоперек. Болелы кротов же смотрят в рот бандюгану и молятся на него за кусок зрелища который тешит их самолюбие, пока этот же бандюган другой рукой шарит у них по карманам
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.05.2021 19:42
    -3
    bsdmk13, 05.05.2021 19:41
    Гнида!
    вали за свет оплачивай, трансферы нам надо!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.05.2021 19:41
    -3
    VAD, 05.05.2021 19:34
    Так кроты живут, создавая ложь вокруг себя, и потом сами в нее верят, так достижения и считают, счет первого тайма, титулы за удобный период, молодежь которая бразильская.
    10:0? Агробизнес? ПросерДинамо и в суперкубкеи в чемпионате? Нет, не слышали!
    4 очка в ЛЧ и 4 года без чемпионства в УПЛ? - а вот Шахтёр то как раз набрал 8 очков в группе ЛЧ
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 05.05.2021 19:41
    +2
    Гнида!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 05.05.2021 19:40
    -2
    DK1961, 05.05.2021 19:12
    Что, не помогли твои вливания в УАФ, убийца Брагина? И чего 0: 10 от Боруссии не вспомнил?
    А смысл вспоминать? Если даже с общим счетом 10-0, Шахтер меньше в группе пропустил чем ДНО киевское и даже больше забил, чем то же ДНО киевское. Я уже молчу о том, что Реал всё еще имеет шансы выйти в финал ЛЧ. А где Барса, Юве? - вот так вот
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 19:38
    0
    DK1961, 05.05.2021 19:12
    Что, не помогли твои вливания в УАФ, убийца Брагина? И чего 0: 10 от Боруссии не вспомнил?
    Убийца брагина... а есть обвинительный приговор суда!?
    Аааа... ты ж динамовский птzдабол
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.05.2021 19:35
    +1
    Вопрос, вышли с группы или вылетели?
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 19:35
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    SportsMan, 05.05.2021 19:33
    Ты ж поверил в динамовские шубы.
    Так шубы доказаны и опозорило дреснявое дынамо всю страну Фу мля шубное дынамо
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 19:34
    +3
    Так кроты живут, создавая ложь вокруг себя, и потом сами в нее верят, так достижения и считают, счет первого тайма, титулы за удобный период, молодежь которая бразильская.
    10:0? Агробизнес? ПросерДинамо и в суперкубкеи в чемпионате? Нет, не слышали!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:33
    +2
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 19:31
    Сомнительно, что он убийца Брагина. Ты бы убил одного из своих лучших друзей только для того чтобы завладеть его деньгами? Там много подозреваемых было. Много легенд написано было также. Нельзя верить каждой байке которую прочитал
    Ты ж поверил в динамовские шубы.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:32
    -2
    Доктор, рассматривая результаты анализов:
    - Сколько лет тебе, мальчик?
    - Четыре, скоро будет пять.
    - Не будет, не будет.
    Ссылка
    Maks_7777.
    online
      Maks_7777., 05.05.2021 19:32
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Вся пи..дота дреснявая шубная с во главе с опущенцем инвалидом Фанипдр,слетелись срать и плакать ,ну эти дынамовцы такие ущербные ,раз в пять лет чемпионы
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.05.2021 19:31
    -4
    DK1961, 05.05.2021 19:12
    Что, не помогли твои вливания в УАФ, убийца Брагина? И чего 0: 10 от Боруссии не вспомнил?
    Сомнительно, что он убийца Брагина. Ты бы убил одного из своих лучших друзей только для того чтобы завладеть его деньгами? Там много подозреваемых было. Много легенд написано было также. Нельзя верить каждой байке которую прочитал
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.05.2021 19:29
    -4
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 19:14
    +8
    Та норм чего .
    В Киеве , в котором по какому-то недоразумению обтирается шахтёр, такому развитию событий все довольны!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 05.05.2021 19:23
    +6
    то что он не находится последние 20-25 лет в тюрьме - вот что плохо
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 19:16
    +5
    Давно не видели этого клопа. Постарел, обрюзг
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 05.05.2021 19:28
    +4
    pl2012ua, 05.05.2021 19:23
    то что он не находится последние 20-25 лет в тюрьме - вот что плохо
    Самый лучший комментарий
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 19:11
    +4
    Готовь бабло на трансферы
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 19:34
    +3
    Так кроты живут, создавая ложь вокруг себя, и потом сами в нее верят, так достижения и считают, счет первого тайма, титулы за удобный период, молодежь которая бразильская.
    10:0? Агробизнес? ПросерДинамо и в суперкубкеи в чемпионате? Нет, не слышали!
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 05.05.2021 19:24
    +3
    Что такое хорошо и что такое плохо.
    Кэп очевидность.
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 05.05.2021 19:15
    +3
    вышли с группы грит
    уточняй что вышли в ЛЕ, а не с группы
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 05.05.2021 19:41
    +2
    Гнида!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:33
    +2
    ZAKARPATFAN, 05.05.2021 19:31
    Сомнительно, что он убийца Брагина. Ты бы убил одного из своих лучших друзей только для того чтобы завладеть его деньгами? Там много подозреваемых было. Много легенд написано было также. Нельзя верить каждой байке которую прочитал
    Ты ж поверил в динамовские шубы.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.05.2021 19:35
    +1
    Вопрос, вышли с группы или вылетели?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 19:46
    0
    SportsMan, 05.05.2021 19:45
    а ты шахтерский
    Поц мэн, беги дальше в право.. если нет ничего по сути
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:45
    0
    ENJOY, 05.05.2021 19:38
    Убийца брагина... а есть обвинительный приговор суда!?
    Аааа... ты ж динамовский птzдабол
    а ты шахтерский
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:45
    0
    ENJOY, 05.05.2021 19:38
    Убийца брагина... а есть обвинительный приговор суда!?
    Аааа... ты ж динамовский птzдабол
    а ты шахтерский
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 05.05.2021 19:45
    0
    Maks_7777., 05.05.2021 19:35
    Так шубы доказаны и опозорило дреснявое дынамо всю страну Фу мля шубное дынамо
    Если доказаны, тогда Брагин тоже доказан
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 05.05.2021 19:44
    0
    В чем разница между усредненными болелами Динамо и кротов? У болел Динамо всегда будет свое мнение и достоинство, иесли надо они будут и владельца песочить вдоль и впоперек. Болелы кротов же смотрят в рот бандюгану и молятся на него за кусок зрелища который тешит их самолюбие, пока этот же бандюган другой рукой шарит у них по карманам
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 19:38
    0
    DK1961, 05.05.2021 19:12
    Что, не помогли твои вливания в УАФ, убийца Брагина? И чего 0: 10 от Боруссии не вспомнил?
    Убийца брагина... а есть обвинительный приговор суда!?
    Аааа... ты ж динамовский птzдабол
    Ссылка
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