Жена Гусева: «Олег говорит: «Зачем мне английский, я живу с переводчиком»

Жена Олега Гусева Мария рассказала, почему ее муж не спешит изучать английский язык, несмотря на то, что она является переводчиком по образованию.



«Никогда не работали по специальности, но мне это очень пригодилось в жизни, ведь я много путешествую. С 14 лет работала моделью за границей, сама летала и в Китай, и в Японию, и в Корею. Путешествовала много, поэтому английский язык был мне очень нужен.



Пытаюсь Олега научить, но он говорит: «Зачем мне английский, если я живу с переводчиком? И летаю с ним везде».

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