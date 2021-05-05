Жена Гусева: «Олег говорит: «Зачем мне английский, я живу с переводчиком»

Мария пытается научить мужа иностранному языку, но пока безрезультатно

  • 05.05.2021 18:48
  • 1875 просмотров
  • 4 комментария
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Жена Гусева: «Олег говорит: «Зачем мне английский, я живу с переводчиком»
© Инстаграм Марии Гусевой

Жена Олега Гусева Мария рассказала, почему ее муж не спешит изучать английский язык, несмотря на то, что она является переводчиком по образованию.
 
«Никогда не работали по специальности, но мне это очень пригодилось в жизни, ведь я много путешествую. С 14 лет работала моделью за границей, сама летала и в Китай, и в Японию, и в Корею. Путешествовала много, поэтому английский язык был мне очень нужен.
 
Пытаюсь Олега научить, но он говорит: «Зачем мне английский, если я живу с переводчиком? И летаю с ним везде».

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 05.05.2021 20:04
    0
    Для турпоїздок і pre-intermediate вистачить. Олег дарма платить своєму перекладачу. Видно, що колишній футболер...
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 05.05.2021 19:21
    0
    Губки бантиком, бровки домиком
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 05.05.2021 19:10
    +3
    Логіка дуже обмеженої людини, а у футбол, дійсно, грав добре.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 18:53
    0
    А про будующее подумать? Сели все на шею Суркиса и никакого развития!Еще некоторые удивляются, а чего это наших мега тренеров не приглашают за границу!
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 05.05.2021 19:10
    +3
    Логіка дуже обмеженої людини, а у футбол, дійсно, грав добре.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 05.05.2021 20:04
    0
    Для турпоїздок і pre-intermediate вистачить. Олег дарма платить своєму перекладачу. Видно, що колишній футболер...
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 05.05.2021 19:21
    0
    Губки бантиком, бровки домиком
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 18:53
    0
    А про будующее подумать? Сели все на шею Суркиса и никакого развития!Еще некоторые удивляются, а чего это наших мега тренеров не приглашают за границу!
    Ссылка
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