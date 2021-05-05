Жена Гусева рассказала, простила ли Дениса Бойко за страшное столкновение

Жена Олега Гусева Мария вспомнила об ужасном столкновении ее мужа с Денисом Бойко, которое произошло в Днепре.



«Это был просто шок. Но я такой человек, что если что-то происходит, то сразу начинаю действовать. Я не сижу, не плачу, не ору. Я смотрела эту игру вживую и как только это произошло, начала звонить врачам и бронировать себе билеты. Когда я уже созвонилась с докторами, они сказали, что будут транспортировать Олега в Киев. Я сначала думала, что после такого столкновения он будет нетранспортабельный из-за сотрясения мозга. Но его перевезли, а я поехала в клинику «Борис» и там ждала.



Уже потом, когда его привезли, положили в палату, а я там побыла, увидела все своими глазами, пришла тогда домой и меня будто выжали. Эмоционально я была опустошенной.



Мы и до этого эпизода общались с семьей Бойко. Я дружила с Валерией Бойко, мы и сейчас поддерживаем отношения. Конечно, такая ситуация не может не наложить какой-то отпечаток на отношения между людьми. Но прошло время, Денис извинился. Всякое бывает, это профессиональный спорт», - сказала Мария.