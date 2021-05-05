Жена Гусева рассказала, простила ли Дениса Бойко за страшное столкновение

Мария считает, что в спорте бывает всякое

  • 05.05.2021 17:34
  • 3802 просмотра
  • 1 комментарий
Жена Гусева рассказала, простила ли Дениса Бойко за страшное столкновение
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев и Джаба Канкава

Жена Олега Гусева Мария вспомнила об ужасном столкновении ее мужа с Денисом Бойко, которое произошло в Днепре.
 
«Это был просто шок. Но я такой человек, что если что-то происходит, то сразу начинаю действовать. Я не сижу, не плачу, не ору. Я смотрела эту игру вживую и как только это произошло, начала звонить врачам и бронировать себе билеты. Когда я уже созвонилась с докторами, они сказали, что будут транспортировать Олега в Киев. Я сначала думала, что после такого столкновения он будет нетранспортабельный из-за сотрясения мозга. Но его перевезли, а я поехала в клинику «Борис» и там ждала.
 
Уже потом, когда его привезли, положили в палату, а я там побыла, увидела все своими глазами, пришла тогда домой и меня будто выжали. Эмоционально я была опустошенной.
 
Мы и до этого эпизода общались с семьей Бойко. Я дружила с Валерией Бойко, мы и сейчас поддерживаем отношения. Конечно, такая ситуация не может не наложить какой-то отпечаток на отношения между людьми. Но прошло время, Денис извинился. Всякое бывает, это профессиональный спорт», - сказала Мария.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    gajvir
    online
      gajvir, 05.05.2021 18:18
    +1
    В повторі епізоду дуже страшно, слава богу минулося.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 05.05.2021 18:18
    +1
    В повторі епізоду дуже страшно, слава богу минулося.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности