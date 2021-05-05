Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Фанаты Ман Юнайтед зашли слишком далеко»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о протестах болельщиков команды

  • 05.05.2021 18:41
  • 1533 просмотра
  • 0 комментариев
Главные новости
Ворскла – Десна – 1:0. LIVE

- Футбол

4
2569
Александрия - Колос - 0:1. LIVE

- Футбол

3
1468
Днепр-1 - Заря - 0:0. LIVE

- Футбол

3
1546
Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Фанаты Ман Юнайтед зашли слишком далеко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оле Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением по поводу акций протеста фанатов команды, из-за которых был сорван матч АПЛ против «Ливерпуля»:

«Это был трудный день для нас. Конечно, мы хотели играть, мы хотели обыграть «Ливерпуль» для болельщиков, потому что наша работа должна заключаться в том, чтобы добиться успеха на поле.

Как я и сказал перед игрой, мы должны слышать голос фанатов. Все имеют право протестовать. Однако это должно быть цивилизованным образом. Это зашло слишком далеко, так как полицейские получили травмы, у них остались шрамы на всю жизнь. Когда это выходит из-под контроля, то в дело вступает полиция. Речь больше не идет о том, чтобы выражать свое мнение.

Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понимать, что у клуба есть проблемы. Мы уже начали обсуждения с болельщиками. Это должен быть единый футбольный клуб. Чтобы все развивалось, нужно проявить терпение. Я надеюсь, что со временем мы сможем объединиться».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности