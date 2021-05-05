Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Фанаты Ман Юнайтед зашли слишком далеко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением по поводу акций протеста фанатов команды, из-за которых был сорван матч АПЛ против «Ливерпуля»:

«Это был трудный день для нас. Конечно, мы хотели играть, мы хотели обыграть «Ливерпуль» для болельщиков, потому что наша работа должна заключаться в том, чтобы добиться успеха на поле.

Как я и сказал перед игрой, мы должны слышать голос фанатов. Все имеют право протестовать. Однако это должно быть цивилизованным образом. Это зашло слишком далеко, так как полицейские получили травмы, у них остались шрамы на всю жизнь. Когда это выходит из-под контроля, то в дело вступает полиция. Речь больше не идет о том, чтобы выражать свое мнение.

Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понимать, что у клуба есть проблемы. Мы уже начали обсуждения с болельщиками. Это должен быть единый футбольный клуб. Чтобы все развивалось, нужно проявить терпение. Я надеюсь, что со временем мы сможем объединиться».