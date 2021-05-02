ВИДЕО. Беспорядки фанатов на Олд Траффорд. Матч МЮ – Ливерпуль отменен

Настоящее сумасшествие в Манчестере

  • 02.05.2021 21:05
  • 3220 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Беспорядки фанатов на Олд Траффорд. Матч МЮ – Ливерпуль отменен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен из-за того, что болельщики МЮ ворвались на поле «Олд Траффорд» и протестовали против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву, но сначала было отложено начало встречи на неопределенное время.

После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, руководством арены и клубами было принято решение выбрать другую дату для проведения встречи.

Как это было – на видео ниже.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 21:58
    0
    Я бы на месте тех, кто содержит команду, бросил этот проект. И мы бы посмотрели на то, где будет команда через годик вместе со своими отмороженными фанатами...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 21:58
    0
    Я бы на месте тех, кто содержит команду, бросил этот проект. И мы бы посмотрели на то, где будет команда через годик вместе со своими отмороженными фанатами...
    Ссылка
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