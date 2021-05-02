ВИДЕО. Беспорядки фанатов на Олд Траффорд. Матч МЮ – Ливерпуль отменен

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен из-за того, что болельщики МЮ ворвались на поле «Олд Траффорд» и протестовали против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву, но сначала было отложено начало встречи на неопределенное время.
После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, руководством арены и клубами было принято решение выбрать другую дату для проведения встречи.
Как это было – на видео ниже.
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Источник — Sport.ua
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