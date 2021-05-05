Санкт-Паули заинтересован в подписании вратаря Зари

В немецком клубе подтвердили, что Василь – кандидатура, над подписанием которой они работают

  • 05.05.2021 18:02
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Санкт-Паули заинтересован в подписании вратаря Зари
© ФК Заря. Никола Василь

Голкипер луганской «Зари» Никола Василь в летнее трансферное окно может покинуть Украину и перебраться в клуб второй немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули».

Спортивный директор «Санкт-Паулу» Андреас Борнеманн подтвердил наличие интереса у его клуба к 25-летнему боснийцу.

«Я знаю его еще по выступлениям за «Нюрнберг». Было бы удивительно, если бы мы не занимались вратарем, когда стало ясно, что в следующем сезоне у нас будет сразу две вакансии на этой позиции. Его развитие и возможность бесплатного трансфера являются важным критерием для нас», - заявил Борнеманн.

Напомним, контракт Василя с «Зарей» истекает 30 июня. В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в УПЛ, в которых пропустил 10 мячей, а в 9 поединках уходил с поля без пропущенных голов.

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Источник — Bild

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