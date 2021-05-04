Источник: Зарю покинут четыре игрока

Будущим летом состав луганской команды ждут серьезные изменения

  • 04.05.2021 13:50
  • 3585 просмотров
  • 11 комментариев
Источник: Зарю покинут четыре игрока
© ФК Заря Луганск. Дмитрий Иванисеня

Луганскую «Зарю» будущим летом могут покинуть четыре футболиста основного состава.

«Заря» летом может потерять до четырех футболистов основы. Василь имеет договоренность с немецким «Санкт-Паули», Абу Ханна якобы уже подписал предварительный контракт с «Легией». В Польшу как свободные агенты могут переехать и Юрченко и Иванисеня, который еще имеет предложения из Турции и Испании», — написал украинский журналист Игорь Бурбас.

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Источник — Twitter

(17 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:47
    +1
    Aleks04, 04.05.2021 14:43
    Заря и так совершила подвиг в этом сезоне. Чтобы бороться за выход из группы ЛЕ — должен быть соответствующий бюджет (как у Днепра и Металлиста, Черноморца 2013/14).
    Хотя вроде и не такая уж непроходная группа была и даже лис обыграли ... но так конечно да, $ нужны для усиления, главное шо б не было ток как у метадона в свое время, вроде и в чукре места занимали нормальные, а как еврокубки так полный аут
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    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 14:46
    -1
    Каждый сезон одно и тоже начало сезона и еврокубки проваляться к середине сезона начинают играть
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.05.2021 14:43
    +1
    Alex86 1, 04.05.2021 14:34
    Радует конечно что пару побед взяли, однако ж без шансов на продолжение борьбы в группе, я уже не буду даж квалифаи вспоминать откуда их вечно выбивали, увы
    Заря и так совершила подвиг в этом сезоне. Чтобы бороться за выход из группы ЛЕ — должен быть соответствующий бюджет (как у Днепра и Металлиста, Черноморца 2013/14).
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:42
    0
    roman75zpr, 04.05.2021 14:38
    Такой сейчас уровень наших клубов, и Заря - не исключение
    минус еще то шо они вечно какие-то мутки делают перед началом сезона теряя игроков, в этом году не исключение явно будет, вместо того что б вложить трохи $, что б хоть в ЛЕ пробовать из группы выходить
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.05.2021 14:38
    +2
    Alex86 1, 04.05.2021 14:34
    Радует конечно что пару побед взяли, однако ж без шансов на продолжение борьбы в группе, я уже не буду даж квалифаи вспоминать откуда их вечно выбивали, увы
    Такой сейчас уровень наших клубов, и Заря - не исключение
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:34
    0
    roman75zpr, 04.05.2021 14:32
    Зорька в ЛЕ этом сезоне блестела по ярче, чем другие наши великие клубы ))
    Радует конечно что пару побед взяли, однако ж без шансов на продолжение борьбы в группе, я уже не буду даж квалифаи вспоминать откуда их вечно выбивали, увы
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 04.05.2021 14:32
    +1
    Ждём твёрдого середняка УПЛ.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.05.2021 14:32
    -3
    Alex86 1, 04.05.2021 14:15
    зорька в своем стиле, и так не блещут в ЛЕ обычно, так еще и традиционно развал начинается к новому сезону
    Зорька в ЛЕ этом сезоне блестела по ярче, чем другие наши великие клубы ))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.05.2021 14:30
    -6
    И что эта команда будет делать в Евро Кубках. Кто будет опять для Украина очки набирать,будем надеяться может Дырявые хоть пару ничеек вырвут, а так опять все надежды на Шахтёр.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:15
    +2
    зорька в своем стиле, и так не блещут в ЛЕ обычно, так еще и традиционно развал начинается к новому сезону
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.05.2021 14:12
    -1
    Юрченко и Сеня поняли, что Шева их заметит только когда будут играть за рубежом, и не важно для него Как играть, а Где...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.05.2021 14:38
    +2
    Alex86 1, 04.05.2021 14:34
    Радует конечно что пару побед взяли, однако ж без шансов на продолжение борьбы в группе, я уже не буду даж квалифаи вспоминать откуда их вечно выбивали, увы
    Такой сейчас уровень наших клубов, и Заря - не исключение
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:15
    +2
    зорька в своем стиле, и так не блещут в ЛЕ обычно, так еще и традиционно развал начинается к новому сезону
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:47
    +1
    Aleks04, 04.05.2021 14:43
    Заря и так совершила подвиг в этом сезоне. Чтобы бороться за выход из группы ЛЕ — должен быть соответствующий бюджет (как у Днепра и Металлиста, Черноморца 2013/14).
    Хотя вроде и не такая уж непроходная группа была и даже лис обыграли ... но так конечно да, $ нужны для усиления, главное шо б не было ток как у метадона в свое время, вроде и в чукре места занимали нормальные, а как еврокубки так полный аут
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.05.2021 14:43
    +1
    Alex86 1, 04.05.2021 14:34
    Радует конечно что пару побед взяли, однако ж без шансов на продолжение борьбы в группе, я уже не буду даж квалифаи вспоминать откуда их вечно выбивали, увы
    Заря и так совершила подвиг в этом сезоне. Чтобы бороться за выход из группы ЛЕ — должен быть соответствующий бюджет (как у Днепра и Металлиста, Черноморца 2013/14).
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 04.05.2021 14:32
    +1
    Ждём твёрдого середняка УПЛ.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:42
    0
    roman75zpr, 04.05.2021 14:38
    Такой сейчас уровень наших клубов, и Заря - не исключение
    минус еще то шо они вечно какие-то мутки делают перед началом сезона теряя игроков, в этом году не исключение явно будет, вместо того что б вложить трохи $, что б хоть в ЛЕ пробовать из группы выходить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:34
    0
    roman75zpr, 04.05.2021 14:32
    Зорька в ЛЕ этом сезоне блестела по ярче, чем другие наши великие клубы ))
    Радует конечно что пару побед взяли, однако ж без шансов на продолжение борьбы в группе, я уже не буду даж квалифаи вспоминать откуда их вечно выбивали, увы
    Ссылка
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