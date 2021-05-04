Источник: Зарю покинут четыре игрока

Луганскую «Зарю» будущим летом могут покинуть четыре футболиста основного состава.

«Заря» летом может потерять до четырех футболистов основы. Василь имеет договоренность с немецким «Санкт-Паули», Абу Ханна якобы уже подписал предварительный контракт с «Легией». В Польшу как свободные агенты могут переехать и Юрченко и Иванисеня, который еще имеет предложения из Турции и Испании», — написал украинский журналист Игорь Бурбас.