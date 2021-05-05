Гендиректор Уфы: «Пожелал Зинченко выиграть финал Лиги чемпионов»

Шамиль Газизов – в восторге от игры бывшего футболиста своей команды

  • 05.05.2021 17:58
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Гендиректор Уфы: «Пожелал Зинченко выиграть финал Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди и Александр Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о разговоре с бывшим футболистом команды Александром Зинченко, в настоящий момент выступающим за «Манчестер Сити».
 
«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.
 
Саша доказывает, что труд – самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлённый. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всё тоже положительно работает», – сказал Газизов.
 
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Источник — Чемпионат

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