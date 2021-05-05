«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяча на счету форварда «горожан» Рияда Мареза.

В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко очень эмоционально реагировал на события полуфинального матча.

В начале первого тайма рефери зафиксировал якобы игру рукой Зинченко в своей штрафной и назначил пенальти в ворота хозяев поля. Но после подсказки VAR судья изменил свое решение, так как украинец рукой не играл.

Видеообзор матча. Момент с отменой пенальти якобы за игру рукой Зинченко

ФОТО. Как улыбнулся VAR. Яркие эмоции Зинченко в матче против «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine