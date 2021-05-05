«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяча на счету форварда «горожан» Рияда Мареза.
В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко очень эмоционально реагировал на события полуфинального матча.
В начале первого тайма рефери зафиксировал якобы игру рукой Зинченко в своей штрафной и назначил пенальти в ворота хозяев поля. Но после подсказки VAR судья изменил свое решение, так как украинец рукой не играл.
Видеообзор матча. Момент с отменой пенальти якобы за игру рукой Зинченко
ФОТО. Как улыбнулся VAR. Яркие эмоции Зинченко в матче против «ПСЖ»
Источник — Sport.ua
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