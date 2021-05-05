Остап МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что взяли очко с чемпионами»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0).

— Комментарий по сегодняшней игре будет коротким. Учитывая то, что от последней нашей игры не прошло даже трех дней, мы решили сыграть от обороны и большое внимание уделили организации нашей игры. Было понятно, что нам прессинговать чемпиона Украины будет сложно. И, в целом, в первом тайме это дало результат. У нас были моменты. Можно было забивать, но где-то фортуна от нас отвернулась.

Во втором тайме, когда у нас стало на одного игрока больше, мы должны были прессинговать. Это было бы логично. Но, к сожалению, у нас не было сил. Андрей Кулаков попросил замену на разминке. Сикан, Очеретько, Быков… У нас было много потерь. Но хорошо, что взяли очко с чемпионами. Не хочу преуменьшать заслугу «Динамо», но они сегодня ничего не создали у наших ворот. Это для нас очень хорошо.

— Быков и Очеретько – понятно. У них перебор карточек. А вот Сикан в перерыве разминался…

— Да, разминался. Это Сикан! Надо знать Даню. Он парень боевой. У него болит спина, но он все равно хочет быть с командой. У меня только это аплодисменты вызывает.

— Мало ударов сегодня было по воротам.

— Для того, чтобы бить по воротам, нужно подготовить ситуацию. Для того, чтобы играть на равных с «Динамо», нужна свежесть. Если бы это была бы другая команда, то можно было бы говорить об ударах. А так это «Динамо». Команда Лиги чемпионов. И для того, чтобы создавать моменты с таким соперником, мы должны были быть в полной боевой готовности.

— 9-го мая уже матч с «Десной». На повестке дня стоит вопрос с восстановлением?

— Да. В воскресенье нам не поможет Кулаков. Также пропускают Танковский и Топалов. Но ничего, будем работать, у нас есть ребята, которые смогут их заменить.