Стаховский сразится против Молчанова на челленджере в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжает успешное выступление на челленджере в Праге.
В первом круге парного разряде украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл пару Денис Истомин (Узбекистан) / Андрей Василевский (Беларусь).
В следующем раунде соперниками Стаховского и Полманса станут украинец Денис Молчанов и экс-украинец Александр Недовесов, посеянные на соревнованиях под первым номером. Они обыграли Таллона Грикспора из Нидерландов и Оскара Отте из Германии.
Прага. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Денис Истомин / Андрей Василевский – 6:4, 2:6, 10-7
Денис Молчанов / Александр Недовесов – Таллон Грикспор / Оскар Отте – 6:4, 6:4
Ранее Сергей вышел во второй раунде в одиночном разряде, стартовав в квалификации.
Источник — Sport.ua
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