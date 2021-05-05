Стаховский сразится против Молчанова на челленджере в Праге

Украинцы будут соперниками в парном четвертьфинале

  • 05.05.2021 18:11
  • 273 просмотра
  • 0 комментариев
Главные новости
Ворскла – Десна – 0:0. LIVE

- Футбол

0
499
Александрия - Колос - 0:0. LIVE

- Футбол

0
300
Днепр-1 - Заря - 0:0. LIVE

- Футбол

0
670
Стаховский сразится против Молчанова на челленджере в Праге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжает успешное выступление на  челленджере в Праге.
 
В первом круге парного разряде украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл пару Денис Истомин (Узбекистан) / Андрей Василевский (Беларусь).

В следующем раунде соперниками Стаховского и Полманса станут украинец Денис Молчанов и экс-украинец Александр Недовесов, посеянные на соревнованиях под первым номером. Они обыграли Таллона Грикспора из Нидерландов и Оскара Отте из Германии.
 
Прага. Первый круг парного разряда
Сергей Стаховский / Марк Полманс – Денис Истомин / Андрей Василевский – 6:4, 2:6, 10-7
Денис Молчанов / Александр Недовесов – Таллон Грикспор / Оскар Отте – 6:4, 6:4

Ранее Сергей вышел во второй раунде в одиночном разряде, стартовав в квалификации.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности