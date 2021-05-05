Стаховский сразится против Молчанова на челленджере в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжает успешное выступление на челленджере в Праге.



В первом круге парного разряде украинец в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на чемпионском тай-брейке обыграл пару Денис Истомин (Узбекистан) / Андрей Василевский (Беларусь).

В следующем раунде соперниками Стаховского и Полманса станут украинец Денис Молчанов и экс-украинец Александр Недовесов, посеянные на соревнованиях под первым номером. Они обыграли Таллона Грикспора из Нидерландов и Оскара Отте из Германии.



Прага. Первый круг парного разряда

Сергей Стаховский / Марк Полманс – Денис Истомин / Андрей Василевский – 6:4, 2:6, 10-7

Денис Молчанов / Александр Недовесов – Таллон Грикспор / Оскар Отте – 6:4, 6:4

Ранее Сергей вышел во второй раунде в одиночном разряде, стартовав в квалификации.