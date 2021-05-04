Прага. Стаховский выиграл матч первого круга основы, Марченко – проиграл

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№213 ATP) и Илья Марченко (№162 ATP) с разной степенью успешности провели матчи первого круга на челленджере в Праге.



Марченко свой стартовый поединок проиграл квалифаеру на тай-брейке третьего сета. Стаховский, который стартовал в отборочном турнире, справился с соперником в двух сетах.



Прага. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Вит Копржива (Чехия) – 2:6, 7:6(4), 6:7(6)

Сергей Стаховский (Украина) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:3, 6:4



В следующем раунде Стаховский сыграет против восьмого сеяного Сумита Нагаля (№137 ATP).