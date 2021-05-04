Прага. Стаховский выиграл матч первого круга основы, Марченко – проиграл

Далее за титул будет сражаться только один украинец

  • 04.05.2021 18:51
  • 370 просмотров
  • 0 комментариев
Прага. Стаховский выиграл матч первого круга основы, Марченко – проиграл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№213 ATP) и Илья Марченко (№162 ATP) с разной степенью успешности провели матчи первого круга на челленджере в Праге.
 
Марченко свой стартовый поединок проиграл квалифаеру на тай-брейке третьего сета. Стаховский, который стартовал в отборочном турнире, справился с соперником в двух сетах.
 
Прага. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Вит Копржива (Чехия) – 2:6, 7:6(4), 6:7(6)
Сергей Стаховский (Украина) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:3, 6:4
 
В следующем раунде Стаховский сыграет против восьмого сеяного Сумита Нагаля (№137 ATP).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности