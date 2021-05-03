Стаховский вышел в основную сетку турнира в Праге

Украинский теннисист прошел квалификацию

  • 03.05.2021 16:40
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский вышел в основную сетку турнира в Праге
© ATP Challenger

Украинский теннисист Сергей Стаховский сумел преодолеть квалификацию и вышел в основную сетку турнира Prague Open 2021.

В финале квалификации Стаховскому хватило двух сетов, чтобы обыграть Дениса Истомина - 7:6, 6:1.

Основная сетка турнира пройдет с 3 по 9 мая.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 03.05.2021 17:18
    +1
    Успіху в подальшому.
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    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 03.05.2021 17:18
    +1
    Успіху в подальшому.
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