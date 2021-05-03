Стаховский вышел в основную сетку турнира в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский сумел преодолеть квалификацию и вышел в основную сетку турнира Prague Open 2021.
В финале квалификации Стаховскому хватило двух сетов, чтобы обыграть Дениса Истомина - 7:6, 6:1.
Основная сетка турнира пройдет с 3 по 9 мая.
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Источник — Sport.ua
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