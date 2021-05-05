ФОТО. Реал сыграет с Челси в белой форме и черных гетрах. Известна причина

Футболисты мадридского «Реала» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» в нестандартных цветах. Футболки и шорты будут белыми из основного комплекта формы, а гетры – черными.



Дело в том, что в домашней форме «Челси» гетры белые, поэтому «сливочным» придется играть в гетрах другого цвета.



Начало матча в 22:00 по Киеву.



Отметим, что первая встреча завершилась вничью 1:1.

Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов