ФОТО. Реал сыграет с Челси в белой форме и черных гетрах. Известна причина

Во всем виноваты англичане

  • 05.05.2021 16:38
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ФОТО. Реал сыграет с Челси в белой форме и черных гетрах. Известна причина
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Футболисты мадридского «Реала» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» в нестандартных цветах. Футболки и шорты будут белыми из основного комплекта формы, а гетры – черными.
 
Дело в том, что в домашней форме «Челси» гетры белые, поэтому «сливочным» придется играть в гетрах другого цвета.
 
Начало матча в 22:00 по Киеву.
 
Отметим, что первая встреча завершилась вничью 1:1. 

Челси – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

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Источник — Twitter

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