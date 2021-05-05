Гармаш провел свой 300-й матч за Динамо

Сегодня «Динамо» в 25-м туре УПЛ сыграло вничью 0:0 с «Мариуполем». Денис Гармаш вышел на замену на 75-й минуте вместо Виталия Буяльского.

Для Гармаша этот матч стал юбилейным, 300-м за «Динамо» во всех турнирах. В них он забил 42 гола и сделал 40 голевых передач.

Гармаш дебютировал за «Динамо» 31 октября 2007 года, и с тех пор ненадолго покинул киевский клуб лишь перейдя в аренду в турецкий «Ризеспор» в 2020 году.