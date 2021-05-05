ФОТО. Реакция Агуэро на неправильный номер на табличке во время замены

Аргентинец не ожидал, что кто-то может не знать, что он играет под десятым номером

  • 05.05.2021 16:13
  • 1934 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Реакция Агуэро на неправильный номер на табличке во время замены
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник «Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у ПСЖ (2:0). 

На 85-й минуте главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выпустил на поле живую легенду клуба аргентинца Серхио Агуэро. Но в этом моменте четвертый арбитр немного ошибся и показал, что вместо Фила Фодена (номер 47) на поле должен выйти Габриэл Жезус, который вошел в игру несколькими минутами ранее. Агуэро это очень удивило, что хорошо видно по выражению его лица. Аргентинец лично обратился к арбитру, который быстро исправил девятку на десятку и еще раз поднял табличку. 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.05.2021 16:48
    0
    Он был удивлен тем что меняют Фодена
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 05.05.2021 16:41
    +1
    Взгляд Агуэро это нечто)))
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    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 16:20
    +2
    оце новина! На головну!..
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.05.2021 16:20
    +2
    оце новина! На головну!..
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 05.05.2021 16:41
    +1
    Взгляд Агуэро это нечто)))
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.05.2021 16:48
    0
    Он был удивлен тем что меняют Фодена
    Ссылка
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