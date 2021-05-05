ФОТО. Реакция Агуэро на неправильный номер на табличке во время замены

Во вторник «Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у ПСЖ (2:0).
На 85-й минуте главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выпустил на поле живую легенду клуба аргентинца Серхио Агуэро. Но в этом моменте четвертый арбитр немного ошибся и показал, что вместо Фила Фодена (номер 47) на поле должен выйти Габриэл Жезус, который вошел в игру несколькими минутами ранее. Агуэро это очень удивило, что хорошо видно по выражению его лица. Аргентинец лично обратился к арбитру, который быстро исправил девятку на десятку и еще раз поднял табличку.
Источник — Sport.ua
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