ФОТО. Реакция Агуэро на неправильный номер на табличке во время замены

Во вторник «Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у ПСЖ (2:0).

На 85-й минуте главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выпустил на поле живую легенду клуба аргентинца Серхио Агуэро. Но в этом моменте четвертый арбитр немного ошибся и показал, что вместо Фила Фодена (номер 47) на поле должен выйти Габриэл Жезус, который вошел в игру несколькими минутами ранее. Агуэро это очень удивило, что хорошо видно по выражению его лица. Аргентинец лично обратился к арбитру, который быстро исправил девятку на десятку и еще раз поднял табличку.