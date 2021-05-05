Арсен ВЕНГЕР: «С такой защитой ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ (2:0):

«Должен сказать, что мне не понравилось поведение Фернандиньо в этом матче. Оно было провоцирующим. Если вы удаляете Ди Марию, то должны были удалить и Фернандиньо. Таково мое мнение.

У него уже должна была быть желтая, а потом он провоцировал Ди Марию. Их обоих следовало удалить.

Сейчас, как мне кажется, «ПСЖ» важнее провести анализ и понять, где они могут стать лучше. И это оборона. С такой защитой им не выиграть Лигу чемпионов. У них огромный потенциал, но с обороной нужно поработать.

Еще им нужно стать более спокойными и сконцентрированными. Мы не можем игнорировать тот факт, что оба полуфинальных матча они заканчивали вдесятером. Так что это повторяется. Им нужно вести себя более дисциплинированно в моменты, когда что-то идет не так».