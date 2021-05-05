Арсен ВЕНГЕР: «С такой защитой ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов»

Известный тренер – о вылете ПСЖ из Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 15:38
  • 1494 просмотра
  • 7 комментариев
Арсен ВЕНГЕР: «С такой защитой ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - ПСЖ (2:0):

«Должен сказать, что мне не понравилось поведение Фернандиньо в этом матче. Оно было провоцирующим. Если вы удаляете Ди Марию, то должны были удалить и Фернандиньо. Таково мое мнение.

У него уже должна была быть желтая, а потом он провоцировал Ди Марию. Их обоих следовало удалить.

Сейчас, как мне кажется, «ПСЖ» важнее провести анализ и понять, где они могут стать лучше. И это оборона. С такой защитой им не выиграть Лигу чемпионов. У них огромный потенциал, но с обороной нужно поработать.

Еще им нужно стать более спокойными и сконцентрированными. Мы не можем игнорировать тот факт, что оба полуфинальных матча они заканчивали вдесятером. Так что это повторяется. Им нужно вести себя более дисциплинированно в моменты, когда что-то идет не так».

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Источник — Daily Mail

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 16:40
    0
    Yura Юрий, 05.05.2021 16:04
    он на пенсии, просто спросили наверное как француза о французах
    Он не на пенсии, два года работает руководителем отдела ФИФА по развитию футбола. Для работы в топ-клубах он уже старый.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.05.2021 16:34
    0
    Igor Avtoigor, 05.05.2021 16:31
    Какая нормальная?! ты там перед матчем рассказывал что ПСЖ порвет МС и что твои лягушата золотые? не ху так что можешь дальше трепаться не о чем! Пролетела твоя ПСЖ как фанера на Парижем, гавно клуб!
    вийди свідси, розбійник
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 05.05.2021 16:31
    -1
    bzzzzz, 05.05.2021 16:19
    та нормальная у ПСЖ защита. Дед какой то маразм несет. Просто начали с высокой обороной играть, так как нужно было забивать два мяча, но не вышло. Та даже сам факт того, что во время когда они играли в меньшенстве не пропустили от МС ни одного мяча в обоих матчах о многом говорит.
    Какая нормальная?! ты там перед матчем рассказывал что ПСЖ порвет МС и что твои лягушата золотые? не ху так что можешь дальше трепаться не о чем! Пролетела твоя ПСЖ как фанера на Парижем, гавно клуб!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.05.2021 16:19
    -2
    та нормальная у ПСЖ защита. Дед какой то маразм несет. Просто начали с высокой обороной играть, так как нужно было забивать два мяча, но не вышло. Та даже сам факт того, что во время когда они играли в меньшенстве не пропустили от МС ни одного мяча в обоих матчах о многом говорит.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 05.05.2021 16:05
    +2
    Выиграть Лигу Чемпионов ? Откуда Арсен знает что это такое ?)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.05.2021 16:04
    +2
    он на пенсии, просто спросили наверное как француза о французах
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.05.2021 15:49
    +2
    Венгер хоче в ПСЖ?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 05.05.2021 16:05
    +2
    Выиграть Лигу Чемпионов ? Откуда Арсен знает что это такое ?)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.05.2021 16:04
    +2
    он на пенсии, просто спросили наверное как француза о французах
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.05.2021 15:49
    +2
    Венгер хоче в ПСЖ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 16:40
    0
    Yura Юрий, 05.05.2021 16:04
    он на пенсии, просто спросили наверное как француза о французах
    Он не на пенсии, два года работает руководителем отдела ФИФА по развитию футбола. Для работы в топ-клубах он уже старый.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.05.2021 16:34
    0
    Igor Avtoigor, 05.05.2021 16:31
    Какая нормальная?! ты там перед матчем рассказывал что ПСЖ порвет МС и что твои лягушата золотые? не ху так что можешь дальше трепаться не о чем! Пролетела твоя ПСЖ как фанера на Парижем, гавно клуб!
    вийди свідси, розбійник
    Ссылка
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