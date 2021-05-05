Луческу остался доволен состоянием газона в Мариуполе

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  • 05.05.2021 14:52
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Луческу остался доволен состоянием газона в Мариуполе
© ФК Мариуполь

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу остался доволен новым газоном в Мариуполе перед матчем с одноименным клубом.
 
Отметим, что ранее «Мариуполь» не мог играть на стадионе имени Владимира Бойко из-за неудовлетворительного состояния газона.
 
Команда Остапа Маркевича была вынуждена играть домашние матчи в Харькове.

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Источник — FootballHub

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