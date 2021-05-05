Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед за 125 млн евро

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

27-летний англичанин хочет покинуть клуб, потому что «шпоры» не будут принимать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Руководство «Тоттенхэма» готово отпустить Кейна за 125 миллионов евро, которые предлагают манкунианцы, но опасается реакции фанатов на продажу одного из лидеров.

Отметим , что в этом сезоне АПЛ Кейн провел 31 матч, в котором забил 21 мяч и сделал 13 ассистов.