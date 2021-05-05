Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед за 125 млн евро

27-летний нападающий «Тоттенхэма» летом может сменить клубную прописку

  • 05.05.2021 14:12
  • 800 просмотров
  • 1 комментарий
Кейн может перейти в Манчестер Юнайтед за 125 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

27-летний англичанин хочет покинуть клуб, потому что «шпоры» не будут принимать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Руководство «Тоттенхэма» готово отпустить Кейна за 125 миллионов евро, которые предлагают манкунианцы, но опасается реакции фанатов на продажу одного из лидеров.

Отметим , что в этом сезоне АПЛ Кейн провел 31 матч, в котором забил 21 мяч и сделал 13 ассистов.

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Источник — The Sun

(4 голоса)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 05.05.2021 14:24
    +1
    Было бы идеально, но цена...(((
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 05.05.2021 14:24
    +1
    Было бы идеально, но цена...(((
    Ссылка
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