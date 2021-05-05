Остап МАРКЕВИЧ: «С неосновными игроками Динамо будет даже тяжелее»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 25-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».
«Если у «Динамо» приедут игроки неосновного состава, они захотят доказать главному тренеру, что они претендуют на основу и готовы. Поэтому, мне кажется, будет даже тяжелее», - сказал Маркевич.
Матч «Динамо» – «Мариуполь» состоится в среду, 5 мая. Начало в 14:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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