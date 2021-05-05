Остап МАРКЕВИЧ: «С неосновными игроками Динамо будет даже тяжелее»

Наставник «Мариуполя» – о предстоящем матче

  • 05.05.2021 12:39
  • 1179 просмотров
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «С неосновными игроками Динамо будет даже тяжелее»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 25-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Если у «Динамо» приедут игроки неосновного состава, они захотят доказать главному тренеру, что они претендуют на основу и готовы. Поэтому, мне кажется, будет даже тяжелее», - сказал Маркевич.

Матч «Динамо» – «Мариуполь» состоится в среду, 5 мая. Начало в 14:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 05.05.2021 13:04
    +4
    в любом случае арендуполь без шансов
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 05.05.2021 13:04
    +4
    в любом случае арендуполь без шансов
    Ссылка
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