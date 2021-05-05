Спортдир ПСЖ: «Наша цель – всегда побеждать, а не играть в полуфиналах»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы не должны забывать о том, чего добились за последние два года. Мы дошли до финала пройдя командц, которая выиграла все («Бавария»). В этом году были взлёты и падения, но и несколько значимых побед.

Наша цель — всегда побеждать, а не доходить до полуфинала, это очевидно. В этот раз мы проделали путь, который поставил нас в число реальных претендентов на титул, который мы хотим — Лигу чемпионов.

Будущее Мбаппе и Неймара? Сейчас не время что-либо решать и объявлять. Мы должны гордиться тем, что мы сделали. Мы должны сохранить хорошее и продолжать в том же духе, мы хотим побеждать», - сказал Леонардо.