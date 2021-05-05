Источник: Динамо грозит штраф, если клуб не использует все комплекты формы

На матч 25-го тура УПЛ против «Мариуполя» киевское «Динамо» выйдет в непривычном черно-зеленом комплекте формы. Если киевский клуб за сезон не использует все три комплекта формы, предоставленных фирмой New Balance, ему грозят штрафные санкции.

«Сегодня в Мариуполе будем избегать штрафных санкций от New Balance, играя в третьем комплекте формы (по условиям контракта, должны быть заиграны все три в сезоне). Игнорирование этого комплекта — большая глупость, содеянная в большинстве по такому же глупому суеверию. Ибо эта форма, несомненно, самая оригинальная и красивая. Консерватизм, основанный на утверждении, что «Динамо» — это исключительно «бело-синие», в нынешние времена неуместен», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Стартовый свисток матча 25-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» прозвучит в среду, 5 мая, в 14:00 по киевскому времени.