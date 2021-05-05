Источник: Динамо грозит штраф, если клуб не использует все комплекты формы

Выбор формы на матч с «Мариуполем» обусловлен объективными причинами

  • 05.05.2021 12:04
  • 1624 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Динамо грозит штраф, если клуб не использует все комплекты формы
© ФК Динамо Киев

На матч 25-го тура УПЛ против «Мариуполя» киевское «Динамо» выйдет в непривычном черно-зеленом комплекте формы. Если киевский клуб за сезон не использует все три комплекта формы, предоставленных фирмой New Balance, ему грозят штрафные санкции.

«Сегодня в Мариуполе будем избегать штрафных санкций от New Balance, играя в третьем комплекте формы (по условиям контракта, должны быть заиграны все три в сезоне). Игнорирование этого комплекта — большая глупость, содеянная в большинстве по такому же глупому суеверию. Ибо эта форма, несомненно, самая оригинальная и красивая. Консерватизм, основанный на утверждении, что «Динамо» — это исключительно «бело-синие», в нынешние времена неуместен», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Стартовый свисток матча 25-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» прозвучит в среду, 5 мая, в 14:00 по киевскому времени.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    maverik
    online
      maverik, 05.05.2021 12:19
    0
    Динамо это бело-синие цвета ,с таким успехом скоро и название команды надумают в честь спонсоров переименовать дописав к ДИНАМО КИЕВ какой нибудь бренд.
    Ссылка
    Андрей
    online
      Андрей , 05.05.2021 12:17
    +1
    romanchik.8403, 05.05.2021 12:07
    Она действительно красивая....
    Какая бы она ни была, но цвета клуба - это цвета клуба. А недоразумения вроде "бирюзового" Реала и Интера, лимонно-оранжевого Мансити и прочие - это полнейший бред. Да даже прозвища команд, за ними почти официально закреплённые десятки лет назад, в современный тренд непонятных цветов не вписываются...
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 12:13
    +3
    Чемпионам можно хоть уже в шаровах выйти!
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 05.05.2021 12:07
    +1
    Она действительно красивая....
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 12:13
    +3
    Чемпионам можно хоть уже в шаровах выйти!
    Ссылка
    Андрей
    online
      Андрей , 05.05.2021 12:17
    +1
    romanchik.8403, 05.05.2021 12:07
    Она действительно красивая....
    Какая бы она ни была, но цвета клуба - это цвета клуба. А недоразумения вроде "бирюзового" Реала и Интера, лимонно-оранжевого Мансити и прочие - это полнейший бред. Да даже прозвища команд, за ними почти официально закреплённые десятки лет назад, в современный тренд непонятных цветов не вписываются...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 05.05.2021 12:07
    +1
    Она действительно красивая....
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 05.05.2021 12:19
    0
    Динамо это бело-синие цвета ,с таким успехом скоро и название команды надумают в честь спонсоров переименовать дописав к ДИНАМО КИЕВ какой нибудь бренд.
    Ссылка
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