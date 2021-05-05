ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Мариуполь

Сегодня, 5 мая, в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Мариуполем». Начало в 14:00.
Накануне матча в конференц-зале стадиона прошло традиционное предматчевое совещание, на котором была определена игровая форма команд.
Футболисты «Мариуполя» будут играть в оранжевых футболках и шортах. Вратарь азовцев облачится в синие цвета.
Игроки «Динамо» выйдут на поле в черных футболках и шортах, а вратарь — в серой форме.
Источник — ФК Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.