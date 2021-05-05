ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Мариуполь

Киевляне сыграют в черных футболках, азовцы – в оранжевых

  • 05.05.2021 11:17
  • 1284 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Мариуполь
© ФК Мариуполь

Сегодня, 5 мая, в Мариуполе на стадионе имени В.С.Бойко состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Мариуполем». Начало в 14:00.

Накануне матча в конференц-зале стадиона прошло традиционное предматчевое совещание, на котором была определена игровая форма команд.

Футболисты «Мариуполя» будут играть в оранжевых футболках и шортах. Вратарь азовцев облачится в синие цвета.

Игроки «Динамо» выйдут на поле в черных футболках и шортах, а вратарь — в серой форме.

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Источник — ФК Мариуполь

(6 голосов)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 05.05.2021 12:05
    -3
    Харашо, что сообщили, потому что болейщики уже просто извелись, ночами не спят, все думают, в какой форме будут играть футболисты?
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