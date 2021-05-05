Арсенал – Вильярреал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз специалиста на поединок полуфинала Лиги Европы

  • 05.05.2021 11:42
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Арсенал – Вильярреал. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Вильярреал».

«Унаи Эмери – опытнейший наставник, поэтому он предпочитает воевать на нескольких футбольных фронтах. Он хочет выиграть Лигу Европы, в которой он уже давно преуспел, а также желает удачно завершить текущий сезон Ла Лиги, заняв пятое место. Почему только пятое? Потому что это предел мечтаний любой испанской команды кроме звездного квартета инопланетных топ-команд «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи».

Первый матч полуфинала для «желтой субмарины» очень хорошо складывался. К 29-й минуте они выигрывали 2:0. На 57-й минуте у лондонцев удалили Дани Себальоса. И вместо того, чтобы, как минимум со счетом 2:0 лететь в Лондон, «Вильярреал» умудряется не только пропустить мяч в большинстве, но и получить удаление своего основного опорника француза Этьенна Капу. Также в поединке с «канонирами» травмировался основной полузащитник аргентинец Хуан Фойт. В этой ситуации можно только посочувствовать Эмери.

В связи с этим у «Арсенала» значительно больше козырей и выше вероятность выхода в финал Лиги Европы, который может спасти Микеля Артету от увольнения. С таким сильным подбором игроков атакующего плана нужно быть не 9-10 в АПЛ, а весь сезон быть, как минимум, в первой шестерке. Вероятнее всего, лондонцы пройдут «Вильярреал». Наверное, в финале будет английское противостояние с МЮ, который в первом матче уверенно победил «Рому» (6:2).

Допускаю, что «Вильярреал» забьет один мяч, потому что они практически в каждой игре забивают. Но этого будет мало. Я вижу счет 3:1 в пользу «канониров». Я с симпатией ко всем командам отношусь, но сейчас шансы у «Арсенала» лучше. В любом случае противостояние этих команд выглядит крайне любопытным», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Вильярреал» состоится 6-го мая. Начало встречи в 22:00.


Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Вячеслав Грозный, Sport.ua

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