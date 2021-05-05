Владимир ШАРАН: «Настроение очень плохое»

Наставник «Александрии» рассказал, кто не сыграет против «Колоса»

  • 05.05.2021 11:38
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Владимир ШАРАН: «Настроение очень плохое»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, в каком состоянии подходит его команда к матчу 25-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса».

«У нас очень много кадровых проблем. Сыграть не смогут Лучкевич, Третьяков, Ситало, Пашаев и Бухал. Будут играть те, кто всегда у нас в обойме и, конечно же, будем привлекать молодежь. Настроение очень плохое, потому что не хотели проигрывать Руху. Я был очень довольным первым таймом, но дальше увидел как команда играет не так, как хотелось. Мы очень расстроены», - сказал Шаран.

Матч «Александрия» – «Колос» состоится в среду, 5 мая. Начало в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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