Моуриньо пригласит Де Росси в свой тренерский штаб

Известный в прошлом полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси вскоре может вернуться в клуб.

Как отмечает итальянская пресса, новоиспеченный тренер команды Жозе Моуриньо готов пригласить его в свой тренерский штаб.

По информации источника, Де Росси может войти в тренерский штаб португальского специалиста в начале сезона-2021/22, когда тот возглавит команду.

37-летний Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год.

4 мая стало известно, что Жозе Моуриньо возглавит «Рому» по окончании сезона-2020/21.