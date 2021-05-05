Моуриньо пригласит Де Росси в свой тренерский штаб

Известный в прошлом полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси вскоре может вернуться в клуб.
Как отмечает итальянская пресса, новоиспеченный тренер команды Жозе Моуриньо готов пригласить его в свой тренерский штаб.
По информации источника, Де Росси может войти в тренерский штаб португальского специалиста в начале сезона-2021/22, когда тот возглавит команду.
37-летний Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год.
4 мая стало известно, что Жозе Моуриньо возглавит «Рому» по окончании сезона-2020/21.
Источник — Football-Italia
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