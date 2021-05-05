Моуриньо пригласит Де Росси в свой тренерский штаб

Легенда «Ромы» вернется в клуб

  • 05.05.2021 11:25
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Моуриньо пригласит Де Росси в свой тренерский штаб
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси вскоре может вернуться в клуб.

Как отмечает итальянская пресса, новоиспеченный тренер команды Жозе Моуриньо готов пригласить его в свой тренерский штаб.

По информации источника, Де Росси может войти в тренерский штаб португальского специалиста в начале сезона-2021/22, когда тот возглавит команду.

37-летний Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год.

4 мая стало известно, что Жозе Моуриньо возглавит «Рому» по окончании сезона-2020/21.

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Источник — Football-Italia

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