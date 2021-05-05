Бомбардирский дефицит: у Челси серьезные проблемы в нападении

Первая половина сезона выдалась нестабильной и достаточно напряженной для «Челси». В Лиге чемпионов дела у «синих» шли неплохо, но в национальном чемпионате – гораздо хуже. Лондонский клуб планомерно скатывался к середине турнирной таблицы, после чего руководство пошло на радикальные меры, в результате чего команду возглавил новый тренер посреди сезона. Фрэнк Лэмпард ушел в отставку, но даже несмотря на слабые результаты, специалист проделал неплохую работу, в первую очередь с молодежью.

С приходом Томаса Тухеля результаты у «Челси» существенно улучшились. Имея всего 1,5 дня, специалист успел подготовить команду к матчу против «Вулверхэмптона», который завершился нулевой ничьей. После этого «синие» выиграли 4 матча кряду в рамках английской Премьер-лиги с общим счетом 7:1. Новый тренер хорошо поработал с обороной, и это принесло результат. С приходом Тухеля «Челси» проиграл только 2 матча из 23-х во всех турнирах. В 17-ти поединках «синие» отыграли на ноль. Это мощный показатель для обороны и вратарской линии. Результаты лондонского клуба и в целом улучшились. Команда поднялась в топ-4 АПЛ, вышла в финал Кубка Англии и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

На общем фоне у «Челси» все складывается очень хорошо. Но есть одна серьезная проблема – слабая реализация. При Тухеле «синие» только 1 раз забили более двух голов за матч. Это при том, что по атакующему потенциалу лондонцы являются одними из лучших в Европе, имея в наличии Кая Хаверца, Хакима Зиеша, Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича, Тэмми Абрахама и Тимо Вернера. Двое последних наряду с Жоржиньо являются лучшими бомбардирами команды текущего сезона АПЛ. Но на счету каждого из них всего лишь по 6 забитых мячей. Коэффициент «Челси» по ожидаемым голам в Премьер-лиге составляет 19,8, а по забитым голам – 17. Это меньше, чем у «Лидса», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», которых «синие» опережают в турнирной таблице АПЛ.

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Главным разочарованием сезона в «Челси» является, пожалуй, Вернер. Последний сезон в составе «РБ Лейпциг» был лучшим в карьере для немца, когда он только в Бундеслиге забил 28 голов. Нынешняя кампания является худшей для футболиста за последние несколько лет. Слабее, чем сейчас, форвард выступал только в составе «Штутгарта» 5 лет назад. Вернер наносит в среднем 2,78 удара за 90 минут, что само по себе является низким показателем для центрального нападающего. Коэффициент игрока по ожидаемым голам в нынешней кампании составляет 12,70, а по ожидаемым голам на 90 минут – 0,49. Ниже эти показатели были у немца только в сезоне 2015/16. При этом стоит отметить ассистентские способности Тимо. Футболист записал на свой счет уже 7 результативных передач в АПЛ, что является хорошим показателем для центрфорварда.

Конечно, взваливать все на Вернера было бы несправедливо. Абрахам и Жиру тоже не являются слишком результативными в текущем сезоне. Хотя, по правде говоря, они оба получают гораздо меньше игрового времени, чем немец. С фланговыми нападающими ситуация тоже далека от идеальной. Каллум Хадсон-Одои все еще не может заявить о себе в полный голос в составе первой команды «синих», Пулишичу мешают участившиеся проблемы со здоровьем, а у Зиеша был непростой адаптационный период. То же самое касается и Хаверца, который является рекордным подписанием в истории лондонского клуба. Самым стабильным среди всех игроков атакующего плана является, пожалуй, Маунт, который начал раскрываться еще при Лэмпарде. Но англичанину на поле здорово помогает тот же Вернер, который может и должен не только забивать голы.

Не секрет, что «Челси» уже занялся поисками нового нападающего. «Синие» хотят подписать топового форварда, который станет грозным оружием на острие атаки. С точностью на 90 процентов можно утверждать, что Жиру покинет лондонцев по окончании сезона. Абрахам с большой вероятностью будет продан. Периодически в СМИ появлялись слухи и о возможном уходе Вернера, но это маловероятно. Один неубедительный сезон – не повод расставаться с футболистом. Пример Антуана Гризманна является показательным в этом плане. При этом француз поменял только клуб, а немец – чемпионат. Забивать по 20 голов за сезон в Бундеслиге и АПЛ – не одно и то же. Хотя Вернеру все равно нужно упорно работать над реализацией. Форвард слишком часто не забивает с убойных позиций.

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На Абрахама претендует ряд английский клубов, Жиру уже второй год ждут в Италии. Но кого может подписать «Челси» на их места? По данным ESPN, главной трансферной целью «синих» на лето является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Но заполучить норвежца будет очень сложно. Во-первых, лондонцам придется заплатить за футболиста более 100 млн евро. Деньги у «Челси» есть, но, во-вторых, нужно будет еще договориться с немцами. «Шмели» не планируют продавать ближайшим летом своего лучшего бомбардира. Третья проблема – конкуренция. Лондонский клуб, по слухам, не является приоритетным для Холанда. Форвард предпочел бы продолжить карьеру в Ла Лиге, где на него претендуют мадридский «Реал» и «Барселона».

В список интересов «Челси» входит также Серхио Агуэро. Уже точно известно, что футболист покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона на правах свободного агента. С одной стороны, вариант с аргентинцем был неплохим. Качественный форвард с большим опытом выступлений в АПЛ, конечно, пригодился бы «синим». Но на 32-летнего нападающего нельзя рассчитывать в долгосрочной перспективе. Агуэро все чаще травмируется, и все больше времени ему нужно на то, чтобы вернутся в форму. Да и лондонцы привыкли давать только 1-летние контракты возрастным игрокам. Не факт, что это устроит аргентинца. «Барселона» может предложить футболисту более выгодные условия вдобавок к выступлениям с его давним другом – Лионелем Месси. Многое также будет зависеть от того, за сколько продаст «Челси» Абрахама.

Несмотря на все проблемы в атаке, «синие» держатся хорошо. В первую очередь лондонцы достигают результатов за счет тактических решений Тухеля, организованной игре в обороне и наборе разносторонних исполнителей в центре поля. Но продержаться весь сезон только на атакующих полузащитниках практически невозможно, учитывая количество турниров, в которых участвует «Челси». Это признает и сам Тухель, который открыто говорит о больших проблемах команды с реализацией. В Лондоне по-прежнему рассчитывают на Вернера, но нужен кто-то еще. Кем будет этот новичок и появится ли он вообще – покажет ближайшее время.