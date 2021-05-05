Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Зинченко просто шикарен»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру украинского футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (2:0).

«Зина просто шикарен! В этих слезах после игры собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в «Ман Сити». Очень горжусь им», - написал Левченко.

В финале «Манчестер Сити» сыграет 29 мая в Стамбуле против победителя пары между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом».