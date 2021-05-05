Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Зинченко просто шикарен»

Специалист – об игре украинца в полуфинале Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 10:19
  • 1931 просмотр
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Зинченко просто шикарен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру украинского футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (2:0).

«Зина просто шикарен! В этих слезах после игры собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в «Ман Сити». Очень горжусь им», - написал Левченко.

В финале «Манчестер Сити» сыграет 29 мая в Стамбуле против победителя пары между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом».

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 05.05.2021 10:56
    0
    Вчора був одним з найкращих на полі
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 05.05.2021 10:56
    0
    Вчора був одним з найкращих на полі
    Ссылка
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