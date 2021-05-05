Андрей ВОРОБЕЙ: «Каштру потерял контроль над футболистами»

Бывший игрок «горняков» высказался о наставнике донецкой команды

  • 05.05.2021 09:58
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  • 1 комментарий
Андрей ВОРОБЕЙ: «Каштру потерял контроль над футболистами»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал работу Луиша Каштру во главе донецкого «Шахтера».

«Дифирамбы поют по поводу побед над «Реалом». Жить одними победами нельзя. Мало кто вспоминает поражения от «Боруссии» Менхенгладбах. И опять же, весной в чемпионате это был словно не настоящий «Шахтер». Мне кажется, тренер потерял контроль над футболистами, это все и выливается в негативный результат. Не знаю, что творится в коллективе, но складывается впечатление, что многие игроки не воспринимают наставника. Нужно принимать какие-то меры, ведь состав у «горняков», по сути, не изменился по сравнению с прошлым сезоном, а игра и результат стали намного хуже», - сказал Воробей.   

Ранее сообщалось, что «Шахтер», скорее всего, возглавит Роберто Де Дзерби.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 05.05.2021 10:24
    -1
    просто по команде Ахмед хана, игроки стали сливать тренера. Тайсон, Марлос, Мораес и др. крутили динамо, т.е. делали вид, что играют, а откровенно валяли дурака за такие космические выплаты. Вся нагрузка легла на центр защиты и вратаря.
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