Андрей ВОРОБЕЙ: «Каштру потерял контроль над футболистами»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал работу Луиша Каштру во главе донецкого «Шахтера».

«Дифирамбы поют по поводу побед над «Реалом». Жить одними победами нельзя. Мало кто вспоминает поражения от «Боруссии» Менхенгладбах. И опять же, весной в чемпионате это был словно не настоящий «Шахтер». Мне кажется, тренер потерял контроль над футболистами, это все и выливается в негативный результат. Не знаю, что творится в коллективе, но складывается впечатление, что многие игроки не воспринимают наставника. Нужно принимать какие-то меры, ведь состав у «горняков», по сути, не изменился по сравнению с прошлым сезоном, а игра и результат стали намного хуже», - сказал Воробей.

Ранее сообщалось, что «Шахтер», скорее всего, возглавит Роберто Де Дзерби.

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