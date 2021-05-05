Антонио КОНТЕ: «Желаю удачи Моуриньо, но не в матчах с Интером»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы»:

«Это отличная новость для всех. Я желаю ему удачи, но не в матчах с «Интером». Обнимемся ли мы при встрече? Конечно, мы очень уважаем друг друга», — сказал Конте.

Отметим, что Конте и Моуриньо неоднократно конфликтовали во время работы в чемпионате Англии.

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