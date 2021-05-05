КАРИКАТУРА ДНЯ. Как выглядит ПСЖ с точки зрения президента клуба

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над вылетом парижского ПСЖ из Лиги чемпионов. В 1/2 финала турнира французская команда дважды проиграла «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).

Момани изобразил огромную горящую гору денег, сбоку на которой виден логотип ПСЖ, на нее со стиснутыми кулаками смотрит президент клуба Нассер Аль-Хелаифи. Дополняет композицию лежащая на земле тень Кубка Лиги чемпионов.

Примечательно, что Момани, вопреки традиции, не прокомментировал свою работу ни единым словом.