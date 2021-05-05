КАРИКАТУРА ДНЯ. Как выглядит ПСЖ с точки зрения президента клуба

Омар Момани пошутил над вылетом французской команды из Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 09:38
  • 4763 просмотра
  • 0 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Как выглядит ПСЖ с точки зрения президента клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над вылетом парижского ПСЖ из Лиги чемпионов. В 1/2 финала турнира французская команда дважды проиграла «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).

Момани изобразил огромную горящую гору денег, сбоку на которой виден логотип ПСЖ, на нее со стиснутыми кулаками смотрит президент клуба Нассер Аль-Хелаифи. Дополняет композицию лежащая на земле тень Кубка Лиги чемпионов.

Примечательно, что Момани, вопреки традиции, не прокомментировал свою работу ни единым словом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности