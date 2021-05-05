Ман Сити одержал 11 побед в Лиге чемпионов и побил рекорд МЮ

«Манчестер Сити» дома обыграл ПСЖ (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Английский клуб по сумме двух матчей победил (2:1, 2:0) и впервые в истории вышел в финал турнира.

Таким образом, на счету «горожан» это 11 победа в 12-ти матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает Opta, «Ман Сити» стал первым английским клубом, который выиграл 11 матчей в одном сезоне Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, побив рекорд «Манчестер Юнайтед» (10 побед в сезоне-2002/03).