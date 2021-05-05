ВИДЕО. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы сделали все возможное, нам не везло»

Наставник ПСЖ – о поражении от «Ман Сити»

  • 05.05.2021 07:46
  • 1019 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы сделали все возможное, нам не везло»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Смотрите видео пресс-конференции:

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 05.05.2021 08:54
    0
    Ноль ударов в створ, сделали все возможное...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 08:36
    0
    Как может тренер который в Тоттенхэме за 5 лет не выиграл ничего , дать победный заряд ПСЖ.?
    Если в Англии выходить с третьего- четвертого места в чемпионате в ЛЧ?
    Отметим , что и без него Тоттенхэм в 21 веке выиграл и без него только Кубок Лиги2008.
    Играл за ПСЖ 2 года как игрок? Ну и что.
    И вообще за карьеру тренера только 1 титул - Суперкубок Франции 2020 с ПСЖ.
    Золотой дубль во Франции ещё под вопросом. ХЗ...
    Возможно в чемпе все уже в ногах Лилля.
    А в кубке , если пройдут в гостях в полуфинале Монпелье, в финале их на 99.9999% будет ждать Монако который играет против Д4.
    Если ничего не этого не выиграет, то будет догонять Особенного по отступным.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.05.2021 08:00
    0
    Ну совсем не так! В Париже вы играли значительно лучше.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 05.05.2021 08:54
    0
    Ноль ударов в створ, сделали все возможное...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 08:36
    0
    Как может тренер который в Тоттенхэме за 5 лет не выиграл ничего , дать победный заряд ПСЖ.?
    Если в Англии выходить с третьего- четвертого места в чемпионате в ЛЧ?
    Отметим , что и без него Тоттенхэм в 21 веке выиграл и без него только Кубок Лиги2008.
    Играл за ПСЖ 2 года как игрок? Ну и что.
    И вообще за карьеру тренера только 1 титул - Суперкубок Франции 2020 с ПСЖ.
    Золотой дубль во Франции ещё под вопросом. ХЗ...
    Возможно в чемпе все уже в ногах Лилля.
    А в кубке , если пройдут в гостях в полуфинале Монпелье, в финале их на 99.9999% будет ждать Монако который играет против Д4.
    Если ничего не этого не выиграет, то будет догонять Особенного по отступным.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 05.05.2021 08:00
    0
    Ну совсем не так! В Париже вы играли значительно лучше.
    Ссылка
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