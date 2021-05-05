ВИДЕО. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы сделали все возможное, нам не везло»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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Если в Англии выходить с третьего- четвертого места в чемпионате в ЛЧ?
Отметим , что и без него Тоттенхэм в 21 веке выиграл и без него только Кубок Лиги2008.
Играл за ПСЖ 2 года как игрок? Ну и что.
И вообще за карьеру тренера только 1 титул - Суперкубок Франции 2020 с ПСЖ.
Золотой дубль во Франции ещё под вопросом. ХЗ...
Возможно в чемпе все уже в ногах Лилля.
А в кубке , если пройдут в гостях в полуфинале Монпелье, в финале их на 99.9999% будет ждать Монако который играет против Д4.
Если ничего не этого не выиграет, то будет догонять Особенного по отступным.
Если в Англии выходить с третьего- четвертого места в чемпионате в ЛЧ?
Отметим , что и без него Тоттенхэм в 21 веке выиграл и без него только Кубок Лиги2008.
Играл за ПСЖ 2 года как игрок? Ну и что.
И вообще за карьеру тренера только 1 титул - Суперкубок Франции 2020 с ПСЖ.
Золотой дубль во Франции ещё под вопросом. ХЗ...
Возможно в чемпе все уже в ногах Лилля.
А в кубке , если пройдут в гостях в полуфинале Монпелье, в финале их на 99.9999% будет ждать Монако который играет против Д4.
Если ничего не этого не выиграет, то будет догонять Особенного по отступным.
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