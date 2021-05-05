Андер ЭРРЕРА: «Судья сказал Паредесу «пошел ты»»

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов высказался об одном эпизоде с судьей матча.

Футболист утверждает, что арбитр Бьорн Кюйперс оскорбил его одноклубника Леандро Паредеса.

«Все говорят, что арбитров необходимо уважать. Но в матче с «Манчестер Сити» судья сказал Паредесу: «Пошел ты». Если бы такое сказал кто-то из футболистов, то его бы дисквалифицировали на 3-4 матча», - сказал Эррера.