Александр ЗИНЧЕНКО: «Еще один шаг!»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над ПСЖ (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов:
«Еще один шаг», - написал Зинченко в Instagram.
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Источник — Sport.ua
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