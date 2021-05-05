«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяча на счету форварда «горожан» Рияда Мареза.
В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
ФОТО. Однажды в студеную пору. Как Ман Сити переиграл ПСЖ в полуфинале ЛЧ
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Источник — Sport.ua
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