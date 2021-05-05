Удивительная статистика. ПСЖ ни разу не попал в створ ворот «Ман Сити»

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза.
В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
Удивительной оказалась статистика: «ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот «Ман Сити». Да, по воротам Эдерсона так ни разу никто и не попал, начиная с 28-й минуты первого матча, состоявшегося неделю назад.
«Манчестер Сити» побил рекорд победных серий для английских клубов в этом турнире, добившись успеха в седьмой раз подряд.
Статистика матча ЛЧ «Манчестер Сити» – «ПСЖ» – 2:0 (данные FlashScore)
Источник — Sport.ua
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