Удивительная статистика. ПСЖ ни разу не попал в створ ворот «Ман Сити»

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза.

В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Удивительной оказалась статистика: «ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот «Ман Сити». Да, по воротам Эдерсона так ни разу никто и не попал, начиная с 28-й минуты первого матча, состоявшегося неделю назад.

«Манчестер Сити» побил рекорд победных серий для английских клубов в этом турнире, добившись успеха в седьмой раз подряд.

Статистика матча ЛЧ «Манчестер Сити» – «ПСЖ» – 2:0 (данные FlashScore)