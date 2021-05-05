Кайл УОКЕР: «Стоунз, Рубен Диаш, Алекс Зинченко перекрывали всех постоянно»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Для парня из Шеффилда это воплощение мечты. Для того чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал. Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон Стоунз, Рубен Диаш, Алекс Зинченко перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты.

Футбол – это командная игра, и у каждого своя задача. У нас, защитников, – это сохранить ворота на замке. Мы отлично справляемся в этом сезоне. Для меня заблокировать удар – это сродни забитому голу».