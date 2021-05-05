Манчестер Сити впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0).
Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1.
Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
До этого лучшим результатом «Ман Сити» был полуфинал ЛЧ в сезоне 2015/16.
🤩 Поздравляем "Манчестер Сити" с первым в истории выходом в финал #ЛигаЧемпионов 🎉🎉🎉— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 4, 2021
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Источник — Sport.ua
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