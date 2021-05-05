Манчестер Сити впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0).

Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1.

Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

До этого лучшим результатом «Ман Сити» был полуфинал ЛЧ в сезоне 2015/16.