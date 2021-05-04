ВИДЕО. Ди Мария удален с поля за неспортивный фол на Фернандиньо

4 мая в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ».
На 69-й минуте Анхель Ди Мария удален с поля за неспортивный фол на Фернандиньо.
Удаление. Анхель Ди Мария, 69 мин.
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Источник — Sport.ua
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