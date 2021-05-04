Тотовицкий не сыграет с Ворсклой

Лидер «Десны» Андрей Тотовицкий, вопреки появлявшейся ранее информации, не сможет принять участие в матче 25-го тура УПЛ против «Ворсклы».
Полузащитник не поехал с командой на матч в Полтаву. Поединок состоится в среду, 5 мая. Начало – в 19:00 по Киеву.
В нынешнем сезоне на счету Тотовицкого 9 голов и 5 ассистов в 18 матчах УПЛ.
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Источник — ТК Футбол
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