Тотовицкий не сыграет с Ворсклой

Лидер «Десны» Андрей Тотовицкий, вопреки появлявшейся ранее информации, не сможет принять участие в матче 25-го тура УПЛ против «Ворсклы».

Полузащитник не поехал с командой на матч в Полтаву. Поединок состоится в среду, 5 мая. Начало – в 19:00 по Киеву.

В нынешнем сезоне на счету Тотовицкого 9 голов и 5 ассистов в 18 матчах УПЛ.