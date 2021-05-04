Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Моуриньо идеально подходит итальянским командам»

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы»:
«Я думаю, он идеально подходит итальянским командам. Они по-прежнему в большей степени действуют от обороны в сравнении с остальными европейскими клубами, а Моуриньо специализируется на создании сильной защиты.
За «Рому» не играют суперзвезды, поэтому не случится никаких столкновений личностей – Моуриньо добьется своего. В таких условиях Моуриньо наиболее эффективен.
Думаю, его возвращение сделает Серию А сильнее, но как болельщик «Ювентуса» я не жду этого. Команды Моуриньо очень сложно сломать. Когда «Юве» и «Рома» сыграют в следующем году, это будет похоже на вырывание зубов».
Источник — Football-Italia
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