Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Моуриньо идеально подходит итальянским командам»

Легенда «Ювентуса» - о возвращении Жозе Моуриньо в Серию А

  • 04.05.2021 23:23
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Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО: «Моуриньо идеально подходит итальянским командам»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дель Пьеро

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы»:

«Я думаю, он идеально подходит итальянским командам. Они по-прежнему в большей степени действуют от обороны в сравнении с остальными европейскими клубами, а Моуриньо специализируется на создании сильной защиты.

За «Рому» не играют суперзвезды, поэтому не случится никаких столкновений личностей – Моуриньо добьется своего. В таких условиях Моуриньо наиболее эффективен.

Думаю, его возвращение сделает Серию А сильнее, но как болельщик «Ювентуса» я не жду этого. Команды Моуриньо очень сложно сломать. Когда «Юве» и «Рома» сыграют в следующем году, это будет похоже на вырывание зубов».

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Источник — Football-Italia

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