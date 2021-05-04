Томас ТУХЕЛЬ: «Челси заслужил свое место в полуфинале»

Наставник «Челси» - о матче против «Реала»

  • 04.05.2021 23:14
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Томас ТУХЕЛЬ: «Челси заслужил свое место в полуфинале»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (5 мая):

«Задача — поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без определенного уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.

Не уверен, что «Реал» опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Но, на мой взгляд, дело не в схеме «Реала», а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело?

Главный урок, который мы усвоили, — мы можем в себя верить и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслуженно играем на таком уровне. Сыграет ли Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет. Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться.

Канте? Это парень, который тебе нужен для завоевания трофеев. Потому мы очень и очень рады, что он с нами. Это невероятный игрок. Он спокоен, любит уединиться. Он не шумит, но я часто вижу его улыбающимся. Он готов общаться со всеми, но остается собой.  Я очень рад, что такие игроки существуют. Наблюдать за ним — одно удовольствие. У него менталитет человека, который всегда готов прийти на выручку».

Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1.

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Источник — УЕФА

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